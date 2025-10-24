IRW-News: Vanguard Mining Corp. : Vanguard Mining begrüßt Kanadas 3-Milliarden-Dollar-Investition in die Kernenergie angesichts des sich aufheizenden Uranmarkts

IRW-PRESS: Vanguard Mining Corp. : Vanguard Mining begrüßt Kanadas 3-Milliarden-Dollar-Investition in die Kernenergie angesichts des sich aufheizenden Uranmarkts

Vancouver, BC - 24. Oktober 2025 / IRW-Press / Vanguard Mining Corp. (Vanguard oder das Unternehmen) (CSE: UUU | OTC: UUUFF | Frankfurt: SL51) begrüßt die heutige historische Ankündigung von Premierminister Mark Carney und Ontarios Ministerpräsident Doug Ford, in der Investitionen auf Bundes- und Provinzebene in einer Gesamthöhe von über 3 Milliarden Dollar bestätigt wurden, um den Bau des Projekts Darlington New Nuclear (DNNP) voranzutreiben. Das DNNP ist Kanadas erste Initiative für einen kleinen modularen Reaktor (SMR) auf Versorgungsnetzebene.

Als kanadisches Explorationsunternehmen freut sich Vanguard Mining über die heutige Bekanntgabe. Das Unternehmen ist sich der dringenden Notwendigkeit bewusst, die sichere inländische Versorgung mit Uran auszubauen, um künftig im ganzen Land SMR- und großtechnische Kernenergieprojekte betreiben zu können. Unsere Explorationsstrategie steht mit den Zielen Kanadas für saubere Energie und dem Aufbau einer widerstandsfähigen Lieferkette für Kernbrennstoffe im Einklang.

David Greenway, CEO von Vanguard Mining Corp., kommentierte: Kanada steht am Beginn einer neuen Ära, in der das Land eine Führungsrolle im Bereich der sauberen Energie einnehmen wird - und Uran wird dabei eine zentrale Rolle spielen. Die staatlichen Investitionen in die SMRs in Darlington bieten eine Chance, die Energiesicherheit zu stärken und eine Reindustrialisierung Kanadas mithilfe von Kernenergie voranzutreiben, die in dieser Generation nicht wiederkehren wird. Vanguard beglückwünscht Premierminister Carney und Ministerpräsident Ford zu diesem entschlossenen Bekenntnis zu einer kernenergiebasierten Zukunft. Unsere Konzentration auf die Uranexploration ist perfekt auf Kanadas Ziele im Bereich der sauberen Energie abgestimmt. Dadurch ist Vanguard in der Lage, zur sicheren und nachhaltigen Brennstoffversorgung beizutragen, die diese neue Ära erfordert.

Stärke des Uranmarkts und Finanzierungsaktivität im Athabasca-Becken

Die Uranmärkte ziehen weiter an, da die weltweite Nachfrage steigt und das Vertrauen der Anleger wächst. In den letzten Monaten haben Explorationsunternehmen, die im kanadischen Athabasca-Becken tätig sind, erhebliche Kapitalmittel aufgebracht, um neue Entdeckungen zu fördern. Insbesondere schloss NexGen Energy Ltd. ein globales Aktienangebot ab, das 1 Milliarde A$ (ca. 950 Millionen C$) einbrachte, um sein Schwerpunktprojekt Rook I voranzutreiben. CanAlaska Uranium Ltd. gab eine Best-Efforts-Privatplatzierung in Höhe von 15 Millionen C$ bekannt, um die laufende Exploration zu finanzieren (9. Oktober 2025), während F3 Uranium Corp. eine Bought-Deal-Finanzierung in Höhe von 15 Millionen C$ für seine Projekte in Saskatchewan abschloss. Auch Stallion Uranium Corp. schloss eine überzeichnete, nicht vermittelte Privatplatzierung in Höhe von 15 Millionen C$ ab, um die Exploration im Athabasca-Becken voranzutreiben. Nach Schätzungen von Analysten haben Unternehmen, die Uranprojekte entwickeln und erkunden, im Jahr 2025 insgesamt mehr als 1,2 Milliarden US$ aufgebracht. Dies weist auf robuste Kapitalzuflüsse in die Lieferkette für Kernbrennstoffe hin.

Unterdessen verschlechtern sich die Aussichten für das weltweite Uranangebot auf der Angebotsseite. Während die Nachfrage aus neuen und wieder in Betrieb genommenen Kernreaktoren stark ansteigt, hinkt die Erschließung neuer Minen hinterher. Dadurch erhöht sich die Wahrscheinlichkeit künftiger Versorgungsengpässe. Branchenangaben zufolge wird sich die Urannachfrage bis 2040 voraussichtlich verdoppeln. Gleichzeitig warnt die U.S. Energy Information Administration vor einem kumulativen Defizit von 184 Millionen Pfund im nächsten Jahrzehnt, sollten keine neuen Projekte entwickelt werden. Forbes berichtete kürzlich, dass Uran dieses Jahr aufgrund der starken Nachfrage und der anhaltenden Versorgungsunterbrechungen besser abgeschnitten hat als fast alle anderen Rohstoffe.

Das Projekt Darlington New Nuclear wird Tausende hoch bezahlte Arbeitsplätze schaffen und Hunderttausende Haushalte in Ontario mit sauberer Energie versorgen. Dies ist eine Investition für Generationen, die dauerhafte Sicherheit, Wohlstand und Chancen schaffen wird. Wir bauen Großes auf, um ein starkes Kanada zu schaffen. - Mark Carney, Premierminister Kanadas.

Für Vanguard Mining unterstreicht dieses Umfeld die strategische Bedeutung der Uranexploration: Die steigende Nachfrage, das begrenzte Angebot und die verstärkten Finanzierungsaktivitäten der Investoren bieten eine einmalige Gelegenheit, inländische Projekte voranzutreiben und dazu beizutragen, die entstehende Versorgungslücke zu schließen. Analysten heben das geologisch reichhaltige Athabasca-Becken mit seinen hochgradigen Vorkommen weiterhin als Eckpfeiler für Kanadas Uranzukunft und als entscheidende Region für die Erreichung der globalen Ziele für saubere Energie hervor.

Die heutige Investition zur Unterstützung der ersten SMRs in den G7-Staaten ist eine Anzahlung auf die Zukunft der Kernenergie in Ontario. Wir schützen Ontario, indem wir gut bezahlte, langfristige Arbeitsplätze für die Arbeitnehmer dieser Provinz fördern und die notwendige Energieinfrastruktur - einschließlich SMRs und neuer, großtechnischer Kernkraftwerke - aufbauen, um Ontario zu einer Energiesupermacht zu machen. - Doug Ford, Ministerpräsident Ontarios

Qualifizierter Sachverständiger

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Lawrence Segerstrom, einem beratenden Geologen, der ein qualifizierter Sachverständiger gemäß der Definition in National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101) ist, geprüft und genehmigt.

Über Vanguard Mining Corp.

Vanguard Mining Corp. ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf die Entdeckung und Erschließung hochwertiger strategischer Mineralien spezialisiert. Das Unternehmen entwickelt derzeit Explorationsprojekte in Argentinien, Kanada und Paraguay mit dem Fokus auf Identifizierung und Entwicklung von für die Energiewende wichtigen Assets. Vanguard verpflichtet sich zu verantwortungsbewusster Exploration und Wertschöpfung durch den Erwerb und die Entwicklung von besonders aussichtsreichen Urankonzessionsgebieten.

Alle Stakeholder sind eingeladen, dem Unternehmen auf seinen Social-Media-Profilen auf LinkedIn, X.com, Facebook und Instagram zu folgen und sich unter Vanguardminingcorp.com für Updates anzumelden.

Für das Board of Directors

David Greenway

David Greenway, CEO

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Vanguard Mining Corp.

Brent Rusin

Tel: +1 672-533-0348

E-Mail: brent@vanguardminingcorp.com

Webseite: vanguardminingcorp.com

Die Canadian Securities Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der CSE als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Mitteilung.

Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Informationen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen (zusammenfassend zukunftsgerichtete Aussagen) im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze dar. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen und unter anderem Aussagen über Überzeugungen, Pläne, Erwartungen, Absichten, Ziele, Strategien, zukünftige Leistungen und erwartete Ereignisse oder Ergebnisse umfassen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen, Schätzungen und Annahmen des Managements, die sich als unrichtig erweisen können, und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Entwicklungen wesentlich von den ausdrücklichen oder impliziten Aussagen abweichen. Es kann nicht garantiert werden, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten Ereignisse eintreten werden oder, falls sie eintreten, welche Vorteile Vanguard daraus ziehen wird. Zu den Faktoren, die zu einer wesentlichen Abweichung der tatsächlichen Ergebnisse führen könnten, gehören unter anderem Explorationsergebnisse, die Verfügbarkeit von Finanzmitteln, Rohstoffpreise, Genehmigungs- und Regulierungsrisiken, Betriebsrisiken und andere Risiken, die in den öffentlichen Bekanntmachungen des Unternehmens beschrieben sind. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gelten zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung, und Vanguard übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=81528

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=81528&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA9219661076

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.