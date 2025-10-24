KI-Firma Anthropic sichert sich Google-Rechenleistung für zig Milliarden

Bangalore/Mexiko-Stadt (Reuters) - Das KI-Start-up Anthropic baut seine Rechenkapazitäten durch eine Vereinbarung mit Google massiv aus.

Man werde bis zu eine Million TPU-Chips in der Google Cloud nutzen, wie Anthropic am Donnerstag mitteilte. Die Erweiterung soll die Entwicklung der nächsten Generationen des KI-Modells Claude vorantreiben und die stark wachsende Kundennachfrage bedienen. Die neue Kapazität von mehr als einem Gigawatt im Wert eines zweistelligen Milliarden-Dollar-Betrags soll 2026 verfügbar sein. Die Erweiterung stelle sicher, dass man die exponentiell wachsende Nachfrage bedienen könne, sagte Finanzchef Krishna Rao.

Die von Google entwickelten TPUs (Tensor Processing Units) sind Spezialchips, die für Anwendungen der Künstlichen Intelligenz (KI) optimiert sind. Anthropic bedient nach eigenen Angaben inzwischen mehr als 300.000 Geschäftskunden. Die Zahl der Großkunden mit einem Umsatz von jeweils mehr als 100.000 Dollar habe sich im vergangenen Jahr fast versiebenfacht. Das Unternehmen verfolgt bei seiner Chip-Strategie einen diversifizierten Ansatz und nutzt neben den Google-TPUs auch Chips von Amazon und Nvidia. Amazon bleibe der wichtigste Partner für das KI-Training und Cloud-Anbieter, hieß es am Donnerstag.

Anthropic gilt als einer der schärfsten Konkurrenten des ChatGPT-Herstellers OpenAI und wird von den Technologiekonzernen Google und Amazon unterstützt. Die Nachrichtenagentur Reuters hatte Mitte Oktober berichtet, dass der hochgerechnete Jahresumsatz des Unternehmens auf neun Milliarden Dollar im Jahr 2025 und mehr als 20 Milliarden Dollar im Jahr 2026 steigen soll. Zuletzt wurde das Start-up mit 183 Milliarden Dollar bewertet.

