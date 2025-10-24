Werbung ausblenden

Trump erklärt Handelsgespräche mit Kanada für beendet

Uhr
Washington (dpa) - US-Präsident Donald Trump hat die Handelsgespräche mit Kanada für beendet erklärt. Als Grund nannte der Republikaner auf der Plattform Truth Social eine angeblich irreführende kanadische Werbekampagne gegen Zölle.

