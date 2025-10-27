EQS-Adhoc: Exasol AG passt ARR-Prognose für 2025 an – Umsatzprognose bestätigt und EBITDA-Prognose am oberen Ende präzisiert

EQS-Ad-hoc: EXASOL AG / Schlagwort(e): Prognose/Prognoseänderung

Exasol AG passt ARR-Prognose für 2025 an – Umsatzprognose bestätigt und EBITDA-Prognose am oberen Ende präzisiert



27.10.2025 / 10:15 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Exasol AG passt ARR-Prognose für 2025 an – Umsatzprognose bestätigt und EBITDA-Prognose am oberen Ende präzisiert Nürnberg, 27. Oktober 2025: Der Vorstand der Exasol AG (ISIN DE000A0LR9G9) hat heute aufgrund einer schneller als bislang angenommenen Reduzierung des Geschäftsvolumens in Nicht-Fokus-Branchen sowie der Verschiebung von Vertragsabschlüssen in Fokus-Branchen in das Geschäftsjahr 2026 die Prognose für den Annual Recurring Revenue (ARR) im Geschäftsjahr 2025 angepasst.

Das Unternehmen rechnet nun mit einem Rückgang des ARR im einstelligen Prozentbereich gegenüber dem Vorjahr (zuvor: Wachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich).

Die Umsatzprognose für 2025 wird unverändert bestätigt. Exasol erwartet weiterhin ein Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich. Die EBITDA-Prognose wird am oberen Ende präzisiert und liegt nun in einem Korridor von 3,5 Mio. Euro bis 4,0 Mio. Euro (bisher: 3,0 Mio. Euro bis 4,0 Mio. Euro).



IR und Presse Kontakt

CROSS ALLIANCE communication GmbH

Susan Hoffmeister

Tel: +49 89 125 09 0333

E-Mail: ir@exasol.com

Ende der Insiderinformation

27.10.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: EXASOL AG Neumeyerstraße 22-26 90411 Nürnberg Deutschland Internet: www.exasol.com ISIN: DE000A0LR9G9 WKN: A0LR9G Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 2218752

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2218752 27.10.2025 CET/CEST