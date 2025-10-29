EQS-Adhoc: Basler AG: Vorläufige Geschäftszahlen für die ersten 9 Monate 2025: Anhaltend positive Geschäftsentwicklung in weiterhin verhaltenem Marktumfeld; Unternehmen erhöht erneut Prognose für 2025

EQS-Ad-hoc: Basler AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis

Basler AG: Vorläufige Geschäftszahlen für die ersten 9 Monate 2025: Anhaltend positive Geschäftsentwicklung in weiterhin verhaltenem Marktumfeld; Unternehmen erhöht erneut Prognose für 2025



29.10.2025 / 14:36 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Vorläufige Geschäftszahlen / 9-Monatsbericht

Vorläufige Geschäftszahlen für die ersten 9 Monate 2025: Anhaltend positive Geschäftsentwicklung in weiterhin verhaltenem Marktumfeld; Unternehmen erhöht erneut Prognose für 2025

Auftragseingang: 171,8 Mio. € (VJ: 133,5 Mio. €, +29 %)

Umsatz: 168,0 Mio. € (VJ: 136,7 Mio. €, +23 %)

EBITDA: 27,2 Mio. € (VJ: 9,0 Mio. €, >+100 %)

Vorsteuerergebnis: 13,4 Mio. € (VJ: -4,9 Mio. €, >+100 %)

Vorsteuerrendite: 8,0 % (VJ: -3,6 %)

Freier Cashflow: 12,4 Mio. € (VJ: 1,5 Mio. €)

Prognoseerhöhung 2025: Umsatz 220 - 225 Mio. € (bisher 202 - 215 Mio. €), Vorsteuerergebnismarge zwischen 5,5 - 7,5 % (bisher 2 - 6 %).

Ahrensburg, 29.10.2025 – Die Basler AG, ein führender Anbieter von Bildverarbeitungs-Komponenten für Computer Vision Lösungen, veröffentlicht heute vorläufige Geschäftszahlen für die ersten neun Monate 2025.

Der Basler-Konzern konnte seinen Auftragseingang und Umsatz in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres deutlich steigern. Das üblicherweise eher schwache dritte Quartal verlief positiver als erwartet. Der Auftragseingang konnte um 43 % auf 58,5 Mio. € (VJ: 41,0 Mio. €) und der Umsatz um 29 % auf 56,3 Mio. € (VJ: 43,7 Mio. €) gesteigert werden. Aufgelaufen stiegen die Auftragseingänge gegenüber dem Vorjahr mit 29 % auf 171,8 Mio. € (VJ 133,5 Mio. €), der Umsatz stieg um 23 % auf 168,0 Mio. € (VJ: 136,7 Mio. €).

Der deutliche Umsatzanstieg, die Absenkung der Kosten gegenüber dem Vorjahr und die Steigerung der Bruttoergebnismarge in Höhe von 1,4 Prozentpunkten auf 47,8 % (VJ: 46,4 %) trotz negativer Währungskurseinflüsse unterstreichen die Fortschritte des Konzerns und die Rückkehr zur profitablen Wachstumsstrategie. Das Ergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen (EBITDA) verdreifachte sich auf 27,2 Mio. € (VJ: 9,0 Mio. €). Das Vorsteuerergebnis stiegt in den ersten neun Monaten 2025 um 18,3 Mio. € auf 13,4 Mio. € (VJ: -4,9 Mio. €), dies entspricht einer Vorsteuerrendite von 8,0 % (VJ: -3,6 %).

Der operative Cashflow betrug 20,1 Mio. € (VJ: 12,7 Mio. €). Nach Abzug des investiven Cashflows in Höhe von -7,3 Mio. € (VJ: -11,2 Mio. €) verbesserte sich der freie Cashflow gegenüber dem Vorjahr auf 12,4 Mio. € (VJ: 1,5 Mio. €).

Für den Rest des Jahres erwartet der Vorstand des Basler-Konzerns ein weiterhin verhaltenes Marktumfeld, in dem die Industrieproduktion sowie die Einkaufsmanagerindizes der für Basler relevanten Volkswirtschaften in der Nähe der Wachstumsschwelle verharren werden und geopolitische Unsicherheiten sowie Handelskonflikte weiterhin das Investitionsklima belasten. Darüber hinaus wird davon ausgegangen, dass die Schwäche des US-Dollars und vieler asiatischer Währungen gegenüber dem Euro auch in den verbleibenden Monaten anhält. Vor dem Hintergrund der aufgelaufenen Ergebnisse sowie relativ hoher Auftragseingänge im üblicherweise eher schwachen dritten Quartal, erhöht der Vorstand trotz schwacher Marktbedingungen erneut seine Prognose für das Geschäftsjahr 2025. Fortan geht das Management davon aus, einen Konzernumsatz zwischen 220 Mio. € - 225 Mio. € bei einer Vorsteuerrendite zwischen 5,5 % - 7,5 % zu erreichen. Bisher wurde für das Geschäftsjahr 2025 ein Konzernumsatz zwischen 202 Mio. € - 215 Mio. € und eine Vorsteuerrendite zwischen 2 % - 6 % in Aussicht gestellt.

Der vollständige 9-Monatsbericht kann ab dem 6. November 2025 auf der Internetseite des Unternehmens eingesehen werden (www.baslerweb.com).

--------------------------------------------------------

Die Basler AG ist ein international führender und erfahrener Experte für Computer Vision. Das Unternehmen bietet ein breites aufeinander abgestimmtes Produktportfolio an Bildverarbeitungs-Hardware und -Software an. Zudem löst es gemeinsam mit Kunden deren Vision Applikationsfragen und entwickelt kundenspezifische Produkte oder Lösungen. Der 1988 gegründete Basler Konzern beschäftigt rund 850 Mitarbeitende an seinem Hauptsitz in Ahrensburg sowie an weiteren Vertriebs- und Entwicklungsstandorten in Europa, Asien und Nordamerika.

Basler AG, Hardy Mehl (CCO/COO), An der Strusbek 60 – 62, 22926 Ahrensburg, Tel. +49 (0)4102-463101, ir/baslerweb.com, www.baslerweb.com, ISIN DE 0005102008

Kontakt:

Basler AG

Verena Fehling

Tel. 04102 463 101

Email: Verena.fehling@baslerweb.com

Ende der Insiderinformation

29.10.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: Basler AG An der Strusbek 60-62 22926 Ahrensburg Deutschland Telefon: 04102-463 0 Fax: 04102-463 109 E-Mail: ir@baslerweb.com Internet: www.baslerweb.com ISIN: DE0005102008 WKN: 510200 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 2220544

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2220544 29.10.2025 CET/CEST