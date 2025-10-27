EQS-CMS: Infineon Technologies AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

Werbung ausblenden

EQS Group · Uhr
EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Infineon Technologies AG / Aktienrückkäufe vom 20. Oktober 2025 bis zum 24. Oktober 2025
27.10.2025 / 10:23 CET/CEST
Infineon Technologies AG:
Aktienrückkaufprogramm 2025 – Wöchentliche Zwischenmeldung 6

Neubiberg, 27. Oktober 2025

Aktienrückkaufprogramm 2025 – Woche 6 vom 20. Oktober bis 24. Oktober 2025 / 6. Zwischenmeldung

Bekanntmachung nach Art.5 Abs.1 lit.b) der Verordnung (EU) Nr.596/2014 und Art.2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Im Zeitraum vom 20. Oktober 2025 bis einschließlich 24. Oktober 2025 hat die Infineon Technologies AG insgesamt 2.500 Aktien im Rahmen ihres Aktienrückkaufprogramms 2025 erworben, das am 15. September 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (MAR) und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 bekanntgegeben wurde. Der Rückkauf erfolgt im Auftrag der Infineon Technologies AG durch Einschaltung eines unabhängigen Kreditinstituts über den Xetra-Handel der Frankfurter Wertpapierbörse.

Dabei wurden Aktien wie folgt erworben:

Aktienrückkaufprogramm 2025

DateAggregiertes Volumen
(Anzahl Aktien)		Volumengewichteter Durchschnittkurs (EUR)Handelsplatz
20. Oktober 202550033,1240Xetra
21. Oktober 202550034,0980Xetra
22. Oktober 202550034,1691Xetra
23. Oktober 202550033,7530Xetra
24. Oktober 202550033,7530Xetra

Detaillierte Informationen zu den einzelnen Transaktionen sind gemäß Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 auf der Internetseite der Infineon Technologies AG veröffentlicht unter https://www.infineon.com/de/about/investor/infineon-share/share-buyback-program

Insgesamt wurden bisher während des Aktienrückkaufs vom 15. September 2025 bis einschließlich 24. Oktober 2025 590.300 Aktien erworben.

Infineon Technologies AG

Der Vorstand

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Infineon Technologies AG
Am Campeon 1-15
85579 Neubiberg
Deutschland
Internet:www.infineon.com
Infineon

