EQS-CMS: Infineon Technologies AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Infineon Technologies AG / Aktienrückkäufe vom 20. Oktober 2025 bis zum 24. Oktober 2025

Infineon Technologies AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



27.10.2025 / 10:23 CET/CEST

Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Infineon Technologies AG:

Aktienrückkaufprogramm 2025 – Wöchentliche Zwischenmeldung 6

Neubiberg, 27. Oktober 2025

Aktienrückkaufprogramm 2025 – Woche 6 vom 20. Oktober bis 24. Oktober 2025 / 6. Zwischenmeldung

Bekanntmachung nach Art.5 Abs.1 lit.b) der Verordnung (EU) Nr.596/2014 und Art.2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Im Zeitraum vom 20. Oktober 2025 bis einschließlich 24. Oktober 2025 hat die Infineon Technologies AG insgesamt 2.500 Aktien im Rahmen ihres Aktienrückkaufprogramms 2025 erworben, das am 15. September 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (MAR) und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 bekanntgegeben wurde. Der Rückkauf erfolgt im Auftrag der Infineon Technologies AG durch Einschaltung eines unabhängigen Kreditinstituts über den Xetra-Handel der Frankfurter Wertpapierbörse.

Dabei wurden Aktien wie folgt erworben:

Aktienrückkaufprogramm 2025

Date Aggregiertes Volumen

(Anzahl Aktien) Volumengewichteter Durchschnittkurs (EUR) Handelsplatz 20. Oktober 2025 500 33,1240 Xetra 21. Oktober 2025 500 34,0980 Xetra 22. Oktober 2025 500 34,1691 Xetra 23. Oktober 2025 500 33,7530 Xetra 24. Oktober 2025 500 33,7530 Xetra

Detaillierte Informationen zu den einzelnen Transaktionen sind gemäß Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 auf der Internetseite der Infineon Technologies AG veröffentlicht unter https://www.infineon.com/de/about/investor/infineon-share/share-buyback-program



Insgesamt wurden bisher während des Aktienrückkaufs vom 15. September 2025 bis einschließlich 24. Oktober 2025 590.300 Aktien erworben.

Infineon Technologies AG

Der Vorstand

27.10.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: Infineon Technologies AG Am Campeon 1-15 85579 Neubiberg Deutschland Internet: www.infineon.com

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2218990 27.10.2025 CET/CEST