EQS-DD: Mensch und Maschine Software SE: Adi Drotleff, Kauf von Aktien im Rahmen des Mitarbeiterbeteiligungsprogramms der Mensch und Maschine Software SE zu einem Rabatt von 20 % auf den ...
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
27.10.2025 / 14:25 CET/CEST
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Adi
|Nachname(n):
|Drotleff
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Mensch und Maschine Software SE
b) LEI
|391200KPS0L1YQ88JY41
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE0006580806
b) Art des Geschäfts
|Kauf von Aktien im Rahmen des Mitarbeiterbeteiligungsprogramms der Mensch und Maschine Software SE zu einem Rabatt von 20 % auf den Aktienkurs am Ausgabetag
|Geschäft i.R. eines Mitarbeiterbeteiligungsprogramms
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|33,80 EUR
|7.971 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|33,80 EUR
|7.971 EUR
e) Datum des Geschäfts
|23.09.2025; UTC+1
f) Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Mensch und Maschine Software SE
|Argelsrieder Feld 5
|82234 Wessling
|Deutschland
|Internet:
|www.mum.de
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
101442 27.10.2025 CET/CEST
