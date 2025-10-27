Positiver Wochenauftakt – Novartis und Porsche im Fokus
Zum Wochenauftakt zeigt sich der DAX leicht im Plus, während die US-Indikationen positive Vorzeichen senden und der Nikkei mit kräftigem Plus glänzt. Anleger blicken auf eine Gemengelage aus vorsichtiger Zuversicht und frischen Impulsen, die den globalen Märkten heute einen optimistischen Unterton verleihen.
Makroökonomischer Überblick:
In Deutschland sorgt der Ifo-Geschäftsklimaindex für einen Lichtblick: Mit 88,4 Punkten übertrifft er die Erwartungen und signalisiert wachsende Hoffnung auf eine konjunkturelle Belebung im kommenden Jahr. Während die aktuelle Lage leicht schwächer bewertet wird, steigen die Geschäftserwartungen auf den höchsten Stand seit Februar 2022. International richtet sich der Blick am Nachmittag nach Mexiko, wo die Handelsbilanz für September veröffentlicht wird. Prognosen gehen von einem Rückgang des Defizits aus.
Im Fokus:
Novartis startet schwächer in den Handel. Hintergrund ist die Ankündigung einer milliardenschweren Übernahme: Der Schweizer Pharmakonzern will die US-Biotechfirma Avidity Biosciences für rund 12 Milliarden Dollar erwerben. Mit dem Deal sichert sich Novartis Zugang zu einer innovativen RNA-Plattform und drei fortgeschrittenen Programmen gegen neuromuskuläre Erkrankungen. Die Transaktion soll im ersten Halbjahr 2026 abgeschlossen werden und gilt als strategischer Schritt zur Stärkung des Neurogeschäfts. Die Zurückhaltung der Anleger erklärt sich durch die hohe Kaufprämie und die Belastung der Liquidität, die kurzfristig als Risiko gesehen werden kann.
Porsche AG hingegen zeigt sich fester. Trotz eines drastischen Gewinneinbruchs um 99 Prozent infolge von Sonderkosten für die Verbrenner-Verlängerung honorieren Anleger die Perspektive einer strategischen Neuausrichtung. Das operative Ergebnis sank in den ersten neun Monaten auf 40 Millionen Euro, während der Umsatz um sechs Prozent auf 26,9 Milliarden Euro zurückging. CFO Jochen Breckner betont, dass die Maßnahmen langfristig Profitabilität sichern sollen. Ein robuster Netto-Cashflow und positive Signale aus Nordamerika stützen die Hoffnung auf eine Bodenbildung.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|DAX®/X-DAX®
|Bull
|UG5913
|27,57
|21512,558613 Punkte
|8,72
|Open End
|DAX®
|Bear
|UG9LJS
|3,07
|24559,906782 Punkte
|81,5
|Open End
|NASDAQ 100
|Bear
|UG88UD
|14,73
|27364,142364 Punkte
|14,68
|Open End
|DAX®
|Bull
|UG5FYL
|9,85
|23326,642494 Punkte
|24,83
|Open End
|NASDAQ 100
|Bear
|UG8JVM
|7,28
|26487,340198 Punkte
|29,39
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 27.10.2025; 10:30 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|Siemens Energy AG
|Call
|UG2N7K
|7,35
|110,00 EUR
|7,04
|17.12.2025
|NASDAQ 100
|Call
|UG7H6P
|48,91
|20500,00 Punkte
|3,86
|20.03.2026
|AMD Inc.
|Call
|HD4XHE
|9,89
|155,00 USD
|1,92
|17.06.2026
|Sartorius AG
|Call
|UG71P8
|0,67
|320,00 EUR
|7,27
|18.03.2026
|IBM Corp.
|Call
|UN02JF
|3,80
|300,00 USD
|4,21
|16.09.2026
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 27.10.2025; 10:30 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|Alibaba Group Holding Ltd. (ADRs)
|Long
|UG57KM
|7,76
|157,342229 USD
|10
|Open End
|Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG
|Short
|UG8ESJ
|1,21
|55,29375 EUR
|-8
|Open End
|NASDAQ 100
|Short
|UG6APW
|0,51
|27473,618761 Punkte
|-12
|Open End
|S&P 500
|Short
|UG6ERG
|1,07
|7358,219889 Punkte
|-12
|Open End
|Ströer SE & Co. KGaA
|Long
|UG4NPX
|1,66
|32,258361 EUR
|5
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 27.10.2025; 10:30 Uhr;
Weitere Hebelprodukte finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct im stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches UniCredit Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!
Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.
Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank GmbH zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Funktionsweisen der Produkte: https://blog.onemarkets.de/funktionsweisen
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–