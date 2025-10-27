Commerzbank-Aufsichtsrat prüft Orcel-Treffen von Ex-Chef Knof

(Reuters) - Der Aufsichtsrat der Commerzbank prüft einem Bericht zufolge mögliche Konsequenzen aus einem Treffen des damaligen Vorstandschefs Manfred Knof mit seinem Unicredit-Kollegen Andrea Orcel vor einem Jahr.

Knof hatte sich Ende September 2024 mit Orcel getroffen, wenige Wochen nachdem die italienische Großbank überraschend bei der Commerzbank eingestiegen war. "Das Gremium lässt juristisch prüfen, ob es eine Pflichtverletzung war, dass Manfred Knof nichts davon gesagt hat", berichtete das "Handelsblatt" am Montag unter Berufung auf Finanzkreise. Aus einer Pflichtverletzung könnten haftungsrechtliche Ansprüche entstehen, wenn der Bank dadurch ein Schaden entsteht.

Eine Commerzbank-Sprecherin sagte der Zeitung, Vorstand und Aufsichtsrat hätten "bislang keine Kenntnis von einem solchen Treffen" gehabt. Die Bank kommentiere aber grundsätzlich keine internen Vorgänge. Das Treffen der beiden Banker war in der vergangenen Woche durch einen Bericht des "Manager Magazins" bekanntgeworden.

Knof schied kurz nach dem Treffen aus

Knof hatte zum angeblichen Zeitpunkt des Treffens mit Orcel zwar schon seinen Rücktritt zum Jahresende angekündigt, war aber noch im Amt. Dass er bereits vorzeitig zum 1. Oktober sein Amt an Finanzvorständin Bettina Orlopp übergeben würde, wurde aber erst einige Tage später entschieden.

Ein Sprecher Knofs sagte der Zeitung, er habe sich nie mit Orcel verabredet. Dieser habe sich laut Knof "unabgestimmt einem uns gemeinsam bekannten Bankier angeschlossen", der mit dem Commerzbank-Chef verabredet gewesen sei. Warum er die Bank über das Treffen nicht informiert hatte, wollte er nicht kommentieren.