Französische Großbank
BNP steigert Gewinn trotz höherer Belastung bei Krediten
dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Quelle: Sergei ElaginShutterstock.com
Die französische Großbank BNP Paribas hat im dritten Quartal dank höherer Einnahmen Kurs auf ihr Gewinnziel gehalten. Die Erträge nahmen um fünf Prozent auf knapp 12,6 Milliarden Euro zu, wie das Geldhaus am Dienstag in Paris mitteilte. Der Überschuss wuchs um sechs Prozent auf gut drei Milliarden Euro. Dabei machte die Bank höhere Belastungen durch drohende Kreditausfälle wett, vor allem wegen eines besonderen Falls im Handelsgeschäft.
Dennoch sieht Bankchef Jean-Laurent Bonnafé BNP wie geplant auf dem Weg zu einem Gewinn von mehr als 12,2 Milliarden Euro in diesem Jahr. Mit seinen Ergebnissen und seiner Prognose traf das Institut in etwa die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten.
