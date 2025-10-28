EQS-Adhoc: pferdewetten.de AG: Gläubiger der Unternehmenswandelanleihe 2024 stimmen Änderung der Anleihebedingungen zu

EQS-Ad-hoc: pferdewetten.de AG / Schlagwort(e): Anleihe

Düsseldorf, 28. Oktober 2025 – Die Inhaber der Unternehmenswandelanleihe 2024/2029 (ISIN DE000A383Q70) haben in der heutigen zweiten Gläubigerversammlung mit der erforderlichen Mehrheit dem in der Aufforderung zur Stimmabgabe im Bundesanzeiger am 9. Oktober 2025 veröffentlichten Beschlussvorschlag der pferdewetten.de AG zugestimmt und damit die Änderung der Anleihebedingungen beschlossen.

Die Anleihegläubiger haben dem Beschlussvorschlag zum einzigen Tagesordnungspunkt mit 2.761 JA-Stimmen (das entspricht 100,00 % der abgegebenen gültigen Stimmen) ohne Gegenstimmen oder Enthaltungen zugestimmt.

