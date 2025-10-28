EQS-Adhoc: ProCredit Holding AG reduziert Prognose für die Eigenkapitalrendite der Gruppe für das laufende Geschäftsjahr

EQS-Ad-hoc: ProCredit Holding AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung

ProCredit Holding AG reduziert Prognose für die Eigenkapitalrendite der Gruppe für das laufende Geschäftsjahr



28.10.2025 / 13:24 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Frankfurt am Main, 28. Oktober 2025 – Der Vorstand der ProCredit Holding AG hat heute seine Prognose für die Eigenkapitalrendite der Gruppe für das Geschäftsjahr 2025 aktualisiert. Demnach wird nunmehr eine Eigenkapitalrendite von 7 – 8 % erwartet (bisher prognostiziert: rund 10 %).

Die Anpassung erfolgte vor dem Hintergrund einer Erhöhung der erwarteten Risikovorsorge für das Geschäftsjahr 2025. Die aktuelle Erwartung zur Risikovorsorge liegt über der vormaligen Annahme von „weiterhin niedrigen Risikokosten“. Im dritten Quartal dieses Geschäftsjahres betrug die Risikovorsorge 16,6 Mio. EUR und wurde größtenteils im Bereich von Projektfinanzierungen gebildet.

Mit dem heutigen Beschluss hat der Vorstand auch seine Einschätzung zum Umfang und Zeitpunkt möglicher Auflösungen von Risikovorsorge angepasst. Dementsprechend geht die aktualisierte Prognose für die Eigenkapitalrendite nicht mehr von einer möglichen Auflösung im laufenden Geschäftsjahr aus.

Die Prognosen für das Kreditwachstum der Gruppe von rund 12 % (währungsbereinigt) und für die harte Kernkapitalquote von rund 13 % (jeweils zum Ende des Geschäftsjahres 2025) wurden im Zuge dieser Anpassung bestätigt. Das Kosten-Ertrags-Verhältnis der Gruppe wird für das Geschäftsjahr 2025 nun bei rund 72 % erwartet (bisher prognostiziert: rund 70 %).

Die ProCredit Gruppe wird ihre Quartalsmitteilung für das dritte Quartal 2025 am 13. November 2025 veröffentlichen.

Ende der Insiderinformation

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Kontakt

Investor Relations, ProCredit Holding AG, Tel.:+ 49 69 95 14 37 300, E-Mail:

pch.ir@procredit-group.com

Über die ProCredit Holding AG

Die ProCredit Holding AG mit Sitz in Frankfurt am Main, Deutschland, ist die Muttergesellschaft der entwicklungsorientierten ProCredit Gruppe, die auf Geschäftsbanken für Kleinst-, kleine und mittlere Unternehmen (KKMU) sowie Privatpersonen ausgerichtet ist und einen Beitrag zur wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Entwicklung leisten soll. Der operative Fokus der Gruppe ist Südost- und Osteuropa. Zusätzlich zu diesem regionalen Schwerpunkt ist die ProCredit Gruppe auch in Südamerika und in Deutschland tätig. Die Aktien des Unternehmens werden im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Zu den Hauptaktionären der ProCredit Holding AG gehören die Zeitinger Invest GmbH, die KfW, die niederländische DOEN Participaties BV, die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (European Bank for Reconstruction and Development – EBRD) und die ProCredit Staff Invest GmbH & Co. KG. Die ProCredit Holding AG unterliegt als übergeordnetes Unternehmen im Sinne des Kreditwesengesetzes der Bundesrepublik Deutschland auf Konzernebene und als Mutterfinanzholdinggesellschaft der ProCredit-Finanzholdinggruppe der Aufsicht durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und die Deutsche Bundesbank. Weiterführende Informationen erhalten Sie im Internet auf der Webseite

https://www.procredit-holding.com/de/

28.10.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: ProCredit Holding AG Rohmerplatz 33-37 60486 Frankfurt am Main Deutschland Telefon: +49-69-951437-0 Fax: +49-69-951437-168 E-Mail: pch.info@procredit-group.com Internet: www.procredit-holding.com ISIN: DE0006223407, DE000A289FD2, DE000A3E5LD7, DE000A0N37P3, DE000A161YW4, DE000A3MP7Z1, DE000A289E87, DE000A3E47A7, DE000A2YN7F2, DE000A2YN017 WKN: 622340 Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 2219750

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2219750 28.10.2025 CET/CEST