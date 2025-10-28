EQS-PVR: Deutsche Konsum REIT-AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

- Der MS 1 alpha invest GmbH steht unter einer Vereinbarung ein aufschiebend bedingter Anspruch auf Erwerb von mind. 195.170 DKR-Aktien zu, der sich unter bestimmten Voraussetzungen erhöhen kann. - Auf Grundlage einer Gesellschaftervereinbarung zwischen den MS 1 Gesellschaften werden diesen die Stimmrechte aus 12.572.704 DKR-Aktien im Wege des acting in concert wechselseitig zugerechnet.