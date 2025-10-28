Hurrikan 'Melissa' in Jamaika auf Land getroffen
dpa-AFX · Uhr
KINGSTON (dpa-AFX) - Hurrikan "Melissa" hat den Karibikstaat Jamaika erreicht. Als Hurrikan der höchsten Kategorie 5 traf "Melissa" an der Südküste des Inselstaates auf Land, wie das US-Hurrikanzentrum NHC in Miami mitteilte./alz/DP/he
Das könnte dich auch interessieren
Premium-Beiträge
Chartzeit EilmeldungWenn der Gegenwind zum Rückenwind wird: Lateinamerikas Digitalriese vor dem nächsten Wachstumsschubgestern, 16:52 Uhr · onvista
Rekordhohe Bewertungen„Reduzieren Aktien bereits“: So investieren Profis bei diesen Kursen22. Okt. · onvista