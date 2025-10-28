W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Hurrikan 'Melissa' in Jamaika auf Land getroffen

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

KINGSTON (dpa-AFX) - Hurrikan "Melissa" hat den Karibikstaat Jamaika erreicht. Als Hurrikan der höchsten Kategorie 5 traf "Melissa" an der Südküste des Inselstaates auf Land, wie das US-Hurrikanzentrum NHC in Miami mitteilte./alz/DP/he

Das könnte dich auch interessieren

Europäische Ratingagentur
Scope stuft USA ab - Regierungsführung bereitet Sorge26. Okt. · dpa-AFX
Das Weiße Haus in Washington.
Weitere Artikel
W​e​r​b​u​n​g ausblenden