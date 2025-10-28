Künstliche Intellgenz
ASML & Co.: Aktien von Halbleiter-Ausrüstern im Check
onvista · Uhr
Vom Goldrausch profitiert haben bekanntlich die Hersteller von Schaufeln. Läuft das bei KI genauso? Nico Santura analysiert in dieser Ausgabe die Aktien von vier Unternehmen, die Maschinen für die Fertigung von KI-Chips herstellen.
Der Trend um Künstliche Intelligenz (KI) gibt der Börse weiterhin Schub. Im Fokus stehen dabei natürlich vor allem Chiphersteller wie Nvidia. Aber auch bei Halbleiter-Ausrüstern – Unternehmen, die die Maschinen zur Herstellung von Chips bauen – wie etwa ASML oder Lam Research treibt KI die Kurse.
In diesem Video schaut sich Nico Santura die Branche und die Aktien von diesen und anderen Halbleiter-Ausrüstern an und gibt seine Einschätzungen dazu ab.
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
Das könnte dich auch interessieren
Premium-Beiträge
Chartzeit EilmeldungWenn der Gegenwind zum Rückenwind wird: Lateinamerikas Digitalriese vor dem nächsten Wachstumsschubgestern, 16:52 Uhr · onvista
Rekordhohe Bewertungen„Reduzieren Aktien bereits“: So investieren Profis bei diesen Kursen22. Okt. · onvista