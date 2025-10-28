ASML & Co.: Aktien von Halbleiter-Ausrüstern im Check

Der Trend um Künstliche Intelligenz (KI) gibt der Börse weiterhin Schub. Im Fokus stehen dabei natürlich vor allem Chiphersteller wie Nvidia. Aber auch bei Halbleiter-Ausrüstern – Unternehmen, die die Maschinen zur Herstellung von Chips bauen – wie etwa ASML oder Lam Research treibt KI die Kurse.

In diesem Video schaut sich Nico Santura die Branche und die Aktien von diesen und anderen Halbleiter-Ausrüstern an und gibt seine Einschätzungen dazu ab.