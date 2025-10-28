W​e​r​b​u​n​g ausblenden
Künstliche Intellgenz

ASML & Co.: Aktien von Halbleiter-Ausrüstern im Check

onvista · Uhr
KI

Vom Goldrausch profitiert haben bekanntlich die Hersteller von Schaufeln. Läuft das bei KI genauso? Nico Santura analysiert in dieser Ausgabe die Aktien von vier Unternehmen, die Maschinen für die Fertigung von KI-Chips herstellen.

Der Trend um Künstliche Intelligenz (KI) gibt der Börse weiterhin Schub. Im Fokus stehen dabei natürlich vor allem Chiphersteller wie Nvidia. Aber auch bei Halbleiter-Ausrüstern – Unternehmen, die die Maschinen zur Herstellung von Chips bauen – wie etwa ASML oder Lam Research treibt KI die Kurse.

In diesem Video schaut sich Nico Santura die Branche und die Aktien von diesen und anderen Halbleiter-Ausrüstern an und gibt seine Einschätzungen dazu ab.

Nvidia
ASML
Lam Research
Kla-Tencor
ASML Holding (ADR)
Tokyo Electron

