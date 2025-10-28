Nordex hebt Gewinnprognose an

Der Hamburger Windturbinenbauer Nordex kann seinen operativen Gewinn in diesem Jahr möglicherweise mehr als verdoppeln.

Das Unternehmen hob seine Prognose am Montagabend deutlich an und erwartet in diesem Jahr nun eine operative Umsatzrendite (Ebitda-Marge) von 7,5 bis 8,5 Prozent. Bisher lag die Prognose bei fünf bis sieben (2024: 4,1) Prozent. Bei einem weiterhin erwarteten Umsatz von 7,4 bis 7,9 (7,3) Milliarden Euro entspräche dies einem Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) von rund 550 bis 670 (296) Millionen Euro.

"Die verbesserte Prognose ist auf eine starke operative Umsetzung in beiden Geschäftsbereichen – Projekte und Service – sowie auf ein stabiles makroökonomisches Umfeld zurückzuführen", erklärte Nordex. "Für den Rest des Jahres sind wir zuversichtlich, dass wir die Profitabilität im Vergleich zu 2024 deutlich steigern können", sagte Vorstandschef José Luis Blanco.

"Unsere Teams haben im dritten Quartal außergewöhnlich gut geliefert". Von Juli bis September hat Nordex nach vorläufigen Zahlen das Ebitda auf 136 (72) Millionen Euro fast verdoppelt und damit eine operative Umsatzrendite von 8,0 Prozent erreicht. Der Umsatz sei mit 1,71 (1,67) Milliarden Euro stabil geblieben. Die Stagnation liege unter anderem an Verzögerungen bei Lieferanten in der Türkei.