W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Bundesagentur: Nachfrage nach Arbeitskräften sinkt wieder

Reuters · Uhr
Artikel teilen:

Berlin (Reuters) - Die Nachfrage nach Arbeitskräften in Deutschland ist im Oktober nach einer mehrmonatigen Stagnation wieder gesunken.

Der Stellenindex der Bundesagentur für Arbeit (BA-X) fiel um einen auf 97 Punkte, wie die Behörde am Mittwoch mitteilte. Grund für die Entwicklung sei die anhaltende wirtschaftliche Schwäche. Im Vergleich zum Vorjahresmonat verlor der Indikator, der die Arbeitskräftenachfrage misst, zehn Punkte.

Der Rückgang zog sich durch fast alle Wirtschaftszweige. Besonders starke prozentuale Einbußen verzeichneten das Gastgewerbe sowie die Branchen Information und Kommunikation und der Handel. Eine Ausnahme bildete der öffentliche Bereich, in dem die Nachfrage über dem Vorjahresniveau lag.

Die BA legt am Donnerstag in Nürnberg die Arbeitsmarktbilanz für Oktober vor. Erwartet wird aus jahreszeitlichen Gründen ein Rückgang der Arbeitslosenzahl, die im September auf 2,955 Millionen gesunken war. Nach dem Ende der Sommerpause stellen viele Betriebe etwa im Bau, im Handwerk und in der Landwirtschaft wieder zusätzliches Personal ein. Mit dieser üblichen Herbstbelebung sinkt meistens die Erwerbslosenzahl.

(Bericht von Holger Hansen, redigiert von Elke Ahlswede. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)

Das könnte dich auch interessieren

Trading-Impuls
Diese IT-Sicherheits-Aktie bietet interessantes Kauf-Setupheute, 16:00 Uhr · onvista
Diese IT-Sicherheits-Aktie bietet interessantes Kauf-Setup
Quartalsbericht veröffentlicht
Paypal übertrifft Erwartungen und zahlt erstmals Dividendegestern, 13:16 Uhr · onvista
Paypal übertrifft Erwartungen und zahlt erstmals Dividende
Dax Tagesrückblick 29.10.2025
Verluste vor Fed-Entscheid und 'Big Tech'-Zahlen - Adidas-Aktie fällt zweistelligheute, 17:55 Uhr · onvista
Verluste vor Fed-Entscheid und 'Big Tech'-Zahlen - Adidas-Aktie fällt zweistellig
Vor dem Zinsentscheid
Mercedes führt den Dax an, SoFi & Visa: Zahlen im Fokusheute, 12:59 Uhr · onvista
onvista-Chefanalyst Martin Goersch
Dax Vorbörse 28.10.2025
Mauer Start - Quartalszahlen können nicht überzeugengestern, 08:30 Uhr · onvista
Dax ausgeschrieben vor leuchtendem Hintergrund
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Trading-Impuls
Diese IT-Sicherheits-Aktie bietet interessantes Kauf-Setupheute, 16:00 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Wie lange hält die Aufwärtsspirale?26. Okt. · Acatis
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden