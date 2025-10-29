Bundesagentur: Nachfrage nach Arbeitskräften sinkt wieder

Berlin (Reuters) - Die Nachfrage nach Arbeitskräften in Deutschland ist im Oktober nach einer mehrmonatigen Stagnation wieder gesunken.

Der Stellenindex der Bundesagentur für Arbeit (BA-X) fiel um einen auf 97 Punkte, wie die Behörde am Mittwoch mitteilte. Grund für die Entwicklung sei die anhaltende wirtschaftliche Schwäche. Im Vergleich zum Vorjahresmonat verlor der Indikator, der die Arbeitskräftenachfrage misst, zehn Punkte.

Der Rückgang zog sich durch fast alle Wirtschaftszweige. Besonders starke prozentuale Einbußen verzeichneten das Gastgewerbe sowie die Branchen Information und Kommunikation und der Handel. Eine Ausnahme bildete der öffentliche Bereich, in dem die Nachfrage über dem Vorjahresniveau lag.

Die BA legt am Donnerstag in Nürnberg die Arbeitsmarktbilanz für Oktober vor. Erwartet wird aus jahreszeitlichen Gründen ein Rückgang der Arbeitslosenzahl, die im September auf 2,955 Millionen gesunken war. Nach dem Ende der Sommerpause stellen viele Betriebe etwa im Bau, im Handwerk und in der Landwirtschaft wieder zusätzliches Personal ein. Mit dieser üblichen Herbstbelebung sinkt meistens die Erwerbslosenzahl.

(Bericht von Holger Hansen, redigiert von Elke Ahlswede. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)