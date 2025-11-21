Wie sehen Sie Buffetts Einstieg bei Alphabet? Müssen Anleger schwache US-Daten fürchten? Sind Solar-Aktien einen Blick wert?

Wie sehen Sie Buffetts Einstieg bei Alphabet?

Diese Nachricht ist zweifellos eine Überraschung. Wahrscheinlich schon die Handschrift seines Nachfolgers. Andererseits ein Beleg dafür, dass das Kerngeschäft von Alphabet tragfähig ist und seitens der Politik keine Einreden zu erwarten sind. Während Google nach dem Start von ChatGPT Ende 2022 ins Hintertreffen geraten war und seine ersten eigenen Versuche mit KI-Chatbots nicht überzeugten, hat sich die Lage 2025 deutlich verbessert. Zudem zeigt sich das Suchgeschäft viel stabiler als viele Analysten erwartet hatten. Die Kombination aus LLM und Werbung funktioniert.

Alle US-Daten sind stabil und robust, aber weiterhin nicht wegweisend. Daran knüpfen sich auch keine möglichen Fed-Entscheidungen bis auf den letzten möglichen Zinsschritt im Dezember. Solange die Amerikaner durchschnittlich 2,5 bis 2,8 Millionen neue Jobs pro Jahr generieren, stimmt das amerikanische Geschäftsmodell im Grundsatz. Die Wirkungen der Zölle bleiben bescheiden. Überzogen ist weiterhin lediglich die Einordnung der Big Techs mit dem bekannten Korrekturrisiko von etwa 15 bis 20 Prozent, je nach Titel.

Sind Solar-Aktien einen Blick wert?

Ein Blick auf Solaraktien ist möglich, aber besonders verheißungsvoll sind sie nicht. Bestimmend sind die Menge und der Preis der Chinaproduktionen und deren Wirkungen auf alle Solartitel. Sie bleiben mithin technisch anfällig. Darauf lässt sich verzichten.