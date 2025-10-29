EQS-DD: AMADEUS FIRE AG: Robert von Wülfing, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



29.10.2025 / 16:31 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Vorname: Robert Nachname(n): von Wülfing

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

AMADEUS FIRE AG

b) LEI

391200TJJ820ZDHNFJ33

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE0005093108

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 50,80 EUR 30.480,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 50,8000 EUR 30.480,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

29.10.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name: Tradegate MIC: TGAT

