EQS-News: Zweifacher Olympionike Alistair Brownlee verstärkt die Jury für „CoCreate Europe" von Alibaba.com

EQS-News: Alibaba.com / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges

Zweifacher Olympionike Alistair Brownlee verstärkt die Jury für „CoCreate Europe" von Alibaba.com



29.10.2025 / 10:10 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





LONDON, 29. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Alibaba.com, eine führende Plattform für den globalen Business-to-Business (B2B-)E-Commerce, begrüßt den zweifachen Olympiasieger im Triathlon, Alistair Brownlee, als Jurymitglied für den Athlete Track bei CoCreate Pitch 2025. Der CoCreate Pitch ist ein produktorientierter Wettbewerb und ermöglicht es kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) und Gründern, ihre innovativen Produktideen vorzustellen und mit weltweit führenden Herstellern und Investoren in Kontakt zu treten.

Alibaba.com ist bei der Förderung von Zweitkarrieren von Sportlern seit Langem aktiv: Bereits im vergangenen Jahr übernahm Alibaba.com die exklusive Partnerschaft für die vierte Ausgabe des Athlete365 Business Accelerator-Programms. Die IOC-Initiative unterstützt Sportler mit Doppelkarriere und beim Karrierewechsel auf ihrem Weg ins Unternehmertum. Im Rahmen seines Engagements für die unternehmerischen Ambitionen von Sportlern erwählt Alibaba.com nun Alistair Brownlee zum Jurymitglied für den Athlete Track. Dieser spezielle Teil des CoCreate Pitchs ist Olympioniken, Paralympioniken und Profisportlern gewidmet.

Der Pitch-Wettbewerb ist das Highlight der CoCreate 2025, der B2B-Veranstaltung von Alibaba.com für KMU. Hier treffen Unternehmer, Hersteller und Investoren aufeinander, um einen Tag lang über Innovation und Unternehmenswachstum zu diskutieren und Ideen voranzutreiben.

Nach der erfolgreichen Ausgabe in Las Vegas (USA) im September dieses Jahres wird die europäische CoCreate am 14. November 2025 zum ersten Mal in London stattfinden. Sie bietet Unternehmern eine dynamische Plattform zum Vernetzen und Wachsen.

Beim Finale der „CoCreate Europe" am 14. November in London werden zehn Plätze für Teilnehmer des Athlete Track reserviert. Insgesamt dürfen 30 Finalisten ihre Produktideen live vor der Jury präsentieren, für zehn Gewinner warten Preise im Wert von bis zu 20.000 US-Dollar.1 Der Gesamtsieger erhält 200.000 US-Dollar zur Entwicklung seines Produkts aus einem Gesamtpreispool im Wert von 400.000 US-Dollar. Zusätzlich zu den attraktiven Geldpreisen ermöglicht der Athlete Track den Finalisten Zugang zu Mentoring, globaler Sichtbarkeit und fachkundiger Beratung.

Der zweifache olympische Triathlon-Sieger (2012, 2016), Alistair Brownlee, zählt zu den erfolgreichsten Athleten seiner Disziplin. Als Verfechter von Unternehmertum und Innovation hat er seine eigene Sportmanagement-Agentur mitgegründet und in verschiedene Fit-Tech-Start-ups investiert.

„Ich freue mich sehr, den Athlete Track beim CoCreate Pitch zu unterstützen. Im Geschäftsleben geht es wie im Sport um Entschlossenheit und Widerstandsfähigkeit", erläutert Alistair Brownlee. „Ein eigenes Unternehmen zu gründen, erfordert genau wie Leistungssport Antrieb, Kreativität und Teamwork. Es ist mir eine Freude, Athleten dabei zu unterstützen, ihre im Sport bewiesenen Stärken in bahnbrechende Produkte einfließen zu lassen, die einen positiven Einfluss auf das Leben vieler Menschen haben können. Sowohl für Start-ups als auch KMU bieten Plattformen wie Alibaba.com enorme Potentiale, um auf dem globalen Markt erfolgreich zu sein."

„Die Unterstützung und Stärkung von Athleten während ihrer sportlichen Karriere und darüber hinaus ist ein zentraler Schwerpunkt des IOC und der Athletenkommission des IOC", erklärt Emma Terho, Vorsitzende der Athletenkommission des IOC. „Der Athlete Track beim CoCreate Pitch schlägt auf brillante Weise eine Brücke zwischen Sport und Unternehmertum und zeigt, wie die Disziplin und

Hingabe von Athleten innovative, produktorientierte Unternehmen hervorbringen können. Deshalb sind wir Alibaba.com dankbar für ihr Engagement und die Unterstützung der Athleten durch diese Initiative. Wir freuen uns darauf, die nächste Generation von Athleten, die durch eine Unternehmensgründung über das Spielfeld hinaus ihre Spuren hinterlassen, zu sehen."

Kuo Zhang, Präsident von Alibaba.com, ergänzt: „Wir freuen uns sehr, Alistair als Juror für den CoCreate Pitch an Bord zu haben. Seine inspirierenden olympischen Erfolge, kombiniert mit seiner Erfahrung als Geschäftsinhaber und Investor, machen ihn zu einer naheliegenden Wahl als Juror des Athlete Track – einer Initiative, die unser Engagement, Athleten bei Karrieren jenseits des Sports zu unterstützen, weiter unterstreicht."

CoCreate Europe bietet den Teilnehmenden Einblicke in – und Zugang zu – den hochmodernen Tools, dem Lieferantennetzwerk und den KI-gestützten Beschaffungstools AI Mode und Accio von Alibaba.com. Diese automatisieren den gesamten Beschaffungsprozess und vernetzen Käufer mit über 200.000 verifizierten Lieferanten in 76 Branchenkategorien und 200 Millionen Produktangeboten. Darüber hinaus haben Unternehmen Zugriff auf das Trade Assurance-Feature, das KMU hilft, mehr Vertrauen und Zuverlässigkeit in ihrer Lieferkette zu gewinnen. Zusammen sparen diese Angebote den KMU Zeit, die sie stattdessen für den Ausbau ihres Geschäfts nutzen können. Die Veranstaltung wird auch Keynotes und Podiumsdiskussionen zu Themen wie Kostenoptimierung, Aufbau robuster Lieferketten, Einsatz von KI für Wachstum, internationale Skalierung sowie Trends für 2026 und darüber hinaus umfassen. Zahlreiche Networking-Möglichkeiten verbinden Verkäufer mit Beschaffungsexperten, Lieferanten, Investoren, KMU-Influencern und weiteren Branchenakteuren.

Teilnahme an CoCreate Europe, London, 14. November (InterContinental Hotel – The O2):

Tickets sind ab sofort erhältlich unter https://www.alibabacocreate.com/. Besucher können zwischen General, Premium und VIP-Tickets wählen – alle bieten Zugang zu sämtlichen Sessions, Networking-Angeboten und exklusiven Event-Erlebnissen.

# # #

Hinweise für Redakteure:

1 Der CoCreate Pitch-Preispool besteht zu 50 Prozent aus nicht-verwässernden Preisgeldern und zu 50 Prozent aus Gutschriften und Unterstützung.

Über Alibaba.com

Alibaba.com wurde 1999 gegründet und ist eine führende E-Commerce-Plattform für den globalen Business-to-Business (B2B)-Handel, die Einkäufer und Lieferanten aus über 200 Ländern und Regionen weltweit bedient. Das Unternehmen bietet B2B-Handelslösungen aus einer Hand, die verschiedene Bereiche der Wertschöpfungskette des grenzüberschreitenden Handels abdecken. Alibaba.com stellt Unternehmen Tools bereit, die ihnen helfen, ein globales Publikum für ihre Produkte zu erreichen, neue Produkte und Lieferanten zu finden und schnell und effizient Bestellungen online aufzugeben. Alibaba.com ist Teil der Alibaba International Digital Commerce Group.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2143118/5589408/Logo.jpg

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/zweifacher-olympionike-alistair-brownlee-verstarkt-die-jury-fur-cocreate-europe-von-alibabacom-302598182.html

29.10.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

2220446 29.10.2025 CET/CEST