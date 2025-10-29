Niederländische Großbank ING bekommt neue Finanzchefin
dpa-AFX · Uhr
AMSTERDAM (dpa-AFX) - Die niederländische Großbank ING bekommt mit Ida Lerner eine neue Finanzchefin. Lerner werde mit Wirkung zum 1. April 2026 Mitglied des Banking-Managements, teilte die Bank am Mittwoch in Amsterdam mit. Der Aufsichtsrat werde den Aktionären auf der Jahreshauptversammlung im April 2026 dann vorschlagen, sie zum Mitglied des Vorstands und zur Finanzchefin der Bank zu ernennen.
Bis vor kurzem war Lerner bei der norwegischen Bank DNB als Finanzchefin tätig. Sie wird die Nachfolge von Tanate Phutrakul antreten, wie aus der Mitteilung weiter hervorgeht. Dieser werde, wie bereits im Juli angekündigt, auf der Jahreshauptversammlung von ING im kommenden April von seinem Amt zurücktreten./err/jkr/mis
