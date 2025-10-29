W​e​r​b​u​n​g ausblenden
PayPal- Geht da was?

Von ihren Rekordständen aus dem Jahr 2021 oberhalb der Marke von 300 USD ist die Paypal-Aktie aktuell meilenweit entfernt. Die letzten Jahre nutzt der Technologietitel aber zumindest für einen Stabilisierungsversuch. Nachdem das „Hammer“-Umkehrmuster vom April für einen ersten Silberstreif sorgte, steht das Papier aktuell an einer charttechnisch sehr wichtigen Weggabelung. Für eine nachhaltiges Trendwende zum Besseren ist ein Spurt über den kurzfristigen Abwärtstrend seit Jahresbeginn (akt. bei 73,41 USD) notwendig, der gleichzeitig eine klassische Keilformation komplettieren würde (siehe Chart). Gelingt der Befreiungsschlag, winkt im ersten Schritt ein Wiedersehen mit dem Julihoch bei 79,50 USD, ehe perspektivisch die Hochs bei gut 93 USD wieder auf die Agenda rücken. Dieses Level markiert dann die nächste absolute Schlüsselzone, denn Notierungen jenseits dieser Marke würden den ganz großen unteren Umkehrprozess der letzten drei Jahre abschließen. Um die aktuelle Ausbruchschance keinen unnötigen Risiken auszusetzen, gilt es dagegen, die fallende Trendlinie seit März 2023 (akt. bei 63,81 USD) nicht mehr zu unterschreiten.

PayPal (Monthly)

Chart PayPal
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart PayPal

Chart PayPal
Quelle: LSEG, tradesignal²



