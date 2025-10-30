W​e​r​b​u​n​g ausblenden

ANALYSE-FLASH: RBC senkt Ziel für Meta auf 810 Dollar - 'Outperform'

dpa-AFX · Uhr
KI
Artikel teilen:

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Meta nach Zahlen von 840 auf 810 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Auswertung der Ergebnisse sei eine Herausforderung, schrieb Brad Erickson am Donnerstag. Er verwies dabei auf eine schwächere Prognose für das vierte Quartal, gesteigerte Betriebs- und Investitionsausgaben für 2026 und ein KI-Produktportfolio, das sich in den Augen vieler Investoren erst noch beweisen müsse. Er hob zwar seine Schätzungen für den Umsatz, kürzte sie aber für den Gewinn je Aktie./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 04:55 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 04:55 / EDT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Meta

Das könnte dich auch interessieren

Techkonzern
Alphabet steigert Gewinn um ein Drittel trotz EU-Strafegestern, 21:42 Uhr · dpa-AFX
Alphabet steigert Gewinn um ein Drittel trotz EU-Strafe
Facebook-Konzern
Meta will KI-Ausbau beschleunigen - Aktie im Minusheute, 06:10 Uhr · dpa-AFX
Meta will KI-Ausbau beschleunigen - Aktie im Minus
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Eilmeldung
Chartzeit Investment-Depot: ein Verkauf und eine neue Positionheute, 16:07 Uhr · onvista
Trading-Impuls
Diese IT-Sicherheits-Aktie bietet interessantes Kauf-Setupgestern, 16:00 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Wie lange hält die Aufwärtsspirale?26. Okt. · Acatis
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden