EQS-News: HelloFresh SE erzielt im 3. Quartal 2025 robuste Effizienzsteigerungen und starken Cashflow seit Jahresbeginn; Beschleunigt Investitionen in das Produkt

HelloFresh SE erzielt im 3. Quartal 2025 robuste Effizienzsteigerungen und starken Cashflow seit Jahresbeginn; Beschleunigt Investitionen in das Produkt



Berlin, 30. Oktober 2025 – Die HelloFresh SE (“HelloFresh”) hat heute ihre Finanzergebnisse für das dritte Quartal 2025 bekannt gegeben. Diese zeigen die strategische Fokussierung des Unternehmens auf Produktverbesserungen und Effizienzsteigerungen.

Im dritten Quartal 2025 meldete HelloFresh Ergebnisse, die den Erwartungen entsprachen. Der konsolidierte Umsatz verzeichnete im dritten Quartal 2025 währungsbereinigt einen Rückgang von (9,3) % im Vergleich zum Vorjahr (Q3 2025: 1.658,3 Mio. €; Q3 2024: 1.828,4 Mio. €), blieb jedoch im Vergleich zum Vorquartal stabil. Ein zweistelliger Rückgang der Bestellungen, der vorwiegend auf die bewusste Akquise weniger, dafür aber qualitativ höherwertiger Kunden zurückzuführen ist, wurde teilweise durch einen signifikanten Anstieg des durchschnittlichen Bestellwerts (Average Order Value, AOV) um 3,8 % auf währungsbereinigter Basis (Q3 2025: 68,7 €; Q3 2024: 66,2 €) ausgeglichen.

HelloFresh verzeichnete im Quartalsvergleich Verbesserungen bei der Umsatzentwicklung der Produktgruppe Kochboxen, angetrieben durch zahlreiche Initiativen zur Produktverbesserung in allen Märkten, insbesondere durch das "ReFresh"-Programm für HelloFresh in den USA. Frühe Erfolgsindikatoren werden bereits im Verhalten der Bestandskunden sichtbar.

Die HelloFresh-Gruppe erzielte einen robusten Deckungsbeitrag (ohne Wertminderungen) von 24,5 % des Umsatzes (Q3 2025: 387,9 Mio. €; Q3 2024: 444,0 Mio. €), was die weiterhin starke Umsetzung der Effizienzsteigerungsmaßnahmen des Unternehmens unterstreicht. Diese Entwicklung ist besonders bemerkenswert angesichts des Rückgangs des Bestellvolumens und der temporär erhöhten Komplexität in der Produktion, die durch die deutliche Erweiterung des Angebots sowohl bei den Kochboxen als auch bei den Fertiggerichten (Ready-to-Eat, RTE) entstanden ist. Beide Faktoren wirken sich auf den absoluten Wert des Deckungsbeitrags (in Mio. €) aus.

Die HelloFresh-Gruppe meldete ein bereinigtes EBITDA (AEBITDA) von 40,3 Mio. € für das Quartal (Q3 2024: 72,1 Mio. €). Dies umfasst eine zweistellige Marge für die Produktkategorie Kochboxen (Q3 2024: 8,5 %) und eine negative Marge für die RTE-Kategorie. Letzteres ist hauptsächlich auf die Strategie des Unternehmens zurückzuführen, die Herstellungsprozesse für Fertiggerichte neu zu gestalten, sowie auf die Bemühungen, die Wertigkeit der Marke durch ein verbessertes Produkt zu stärken. Führende Kundenkennzahlen zeigen bereits im dritten Quartal 2025 eine deutliche Verbesserung im Vergleich zur ersten Jahreshälfte.

In den ersten neun Monaten des Jahres 2025 behielt die HelloFresh-Gruppe eine solide Finanzposition bei und generierte einen Free Cash Flow (FCF) von 170,4 Mio. € vor Tilgung von Leasingverbindlichkeiten, was einem Anstieg von 140,5 Mio. € bzw. rund 470 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht.

Dominik Richter, CEO von HelloFresh, sagte: „Das dritte Quartal 2025 unterstreicht die weiterhin erfolgreiche Umsetzung unseres Effizienzprogramms. Unser strategischer Fokus verlagert sich nun entschieden auf Produktinvestitionen und die Verbesserung des Kundenerlebnisses. Wir investieren die Effizienzgewinne direkt in die Verbesserung von Qualität, Vielfalt und Personalisierung unserer Kochboxen und Fertiggerichte, während wir gleichzeitig bessere Unit Economics und eine höhere Profitabilität erzielen. Dieses Engagement für unsere Kunden ist bereits in vielen führenden Kundenkennzahlen sichtbar, wie die Verbesserung der durchschnittlichen Bestellrate bei Neukunden im RTE-Segment oder dem Anstieg des durchschnittlichen Bestellwerts in unserer Produktgruppe Kochboxen. Unser primäres Ziel bleibt es, sicherzustellen, dass unser Produkt unseren Kunden weltweit hervorragende Qualität und Bequemlichkeit bietet. Ich bin überzeugt, dass das den Weg ebnen wird, das Geschäft zukünftig mit hohen Margen wieder auf Wachstumskurs zu bringen."

Er fährt fort: „Außerdem freue ich mich, Fabien Simon, unseren neuen Gruppen-CFO, in unserem Team willkommen zu heißen. Ich freue mich darauf, in den kommenden Monaten mit ihm zusammenzuarbeiten und den Beitrag zu sehen, den er zur HelloFresh-Gruppe leisten wird."

HelloFresh bestätigt erneut seine zuvor veröffentlichte Prognose für das volle Geschäftsjahr 2025. Die Prognose für den währungsbereinigten Umsatzrückgang beträgt (6) % bis (8) %. Das AEBITDA wird in der Spanne von 415 Mio. € bis 465 Mio. € und das AEBIT (ohne Wertminderungen) zwischen 175 Mio. € und 225 Mio. € erwartet.

Kennzahlen

HelloFresh-Gruppe

Q3 2025 Q3 2024 YoY Anzahl der Bestellungen (in Mio.) 23,93 27,46 (12,9 %) Anzahl der Mahlzeiten1 (in Mio.) 202,6 231,2 (12,4 %) Durchschnittlicher Bestellwert (EUR) (ohne Einzelhandel) 65,6 66,2 (1,0 %) Durchschnittlicher Bestellwert währungsbereinigt (EUR) (ohne Einzelhandel) 68,7 66,2 3,8 %

Nordamerika

Q3 2025 Q3 2024 YoY Anzahl der Bestellungen (in Mio.) 12,98 15,69 (17,2 %) Anzahl der Mahlzeiten1 (in Mio.) 103,9 124,2 (16,4 %) Durchschnittlicher Bestellwert (EUR) (ohne Einzelhandel) 76,0 77,2 (1,6 %) Durchschnittlicher Bestellwert währungsbereinigt (EUR) (ohne Einzelhandel) 80,9 77,2 4,7 %

International

Q3 2025 Q3 2024 YoY Anzahl der Bestellungen (in Mio.) 10,94 11,77 (7,0 %) Anzahl der Mahlzeiten1 (in Mio.) 98,7 107,0 (7,8 %) Durchschnittlicher Bestellwert (EUR) (ohne Einzelhandel) 53,2 51,6 3,1 % Durchschnittlicher Bestellwert währungsbereinigt (EUR) (ohne Einzelhandel) 54,3 51,6 5,4 %

1 Ohne The Pets Table und die Nahrungsergänzungsmittel-Vertriebslinie von Factor US.

Operative Kennzahlen

HelloFresh-Gruppe

Q3 2025 Q3 2024 YoY Umsatz (in EUR Mio.) 1.581,5 1.828,4 (13,5 %) Umsatz währungsbereinigt (in EUR Mio.) 1.658,3 1.828,4 (9,3 %) Deckungsbeitrag 1 (in EUR Mio.) 383,1 440,8 (13,1 %) Deckungsbeitrag 1 (in % des Umsatzes) 24,2 % 24,1 % 0,1 Pp Deckungsbeitrag 1 (ohne Wertminderungen) (in EUR Mio.) 387,9 444,0 (12,6 %) Deckungsbeitrag 1 (ohne Wertminderungen) (in % des Umsatzes) 24,5 % 24,3 % 0,2 Pp AEBITDA (in EUR Mio.) 40,3 72,1 (44,1 %) AEBITDA (in % des Umsatzes) 2,5 % 3,9 % (1,4 Pp) AEBIT (ohne Wertminderungen)

(in EUR Mio.) (20,1) 6,7 (399,5 %) AEBIT (ohne Wertminderungen)

(in % des Umsatzes) (1,3 %) 0,4 % (1,6 Pp)

Nordamerika

Q3 2025 Q3 2024 YoY Umsatz 2 (in EUR Mio.) 987,9 1.212,0 (18,5 %) Umsatz währungsbereinigt (in EUR Mio.) 1.051,2 1.212,0 (13,3 %) Deckungsbeitrag 1 (in EUR Mio.) 262,6 319,5 (17,8 %) Deckungsbeitrag 1 (in % des Umsatzes) 26,2 % 26,1 % 0,1 Pp Deckungsbeitrag 1 (ohne Wertminderungen) (in EUR Mio.) 269,8 319,5 (15,6 %) Deckungsbeitrag 1 (ohne Wertminderungen) (in % des Umsatzes) 27,0 % 26,1 % 0,8 Pp AEBITDA (in EUR Mio.) 47,5 74,0 (35,7 %) AEBITDA (in % des Umsatzes) 4,8 % 6,1 % (1,3 Pp) AEBIT (ohne Wertminderungen)

(in EUR Mio.) 25,1 44,5 (43,6 %) AEBIT (ohne Wertminderungen)

(in % des Umsatzes) 2,5 % 3,7 % (1,1 Pp)

International

Q3 2025 Q3 2024 YoY Umsatz 2 (in EUR Mio.) 593,6 616,5 (3,7 %) Umsatz währungsbereinigt (in EUR Mio.) 607,1 616,5 (1,5 %) Deckungsbeitrag 1 (in EUR Mio.) 140,8 137,3 2,5 % Deckungsbeitrag 1 (in % des Umsatzes) 23,2 % 21,9 % 1,2 Pp Deckungsbeitrag 1 (ohne Wertminderungen) (in EUR Mio.) 138,4 140,5 (1,5 %) Deckungsbeitrag 1 (ohne Wertminderungen) (in % des Umsatzes) 22,8 % 22,5 % 0,3 Pp AEBITDA (in EUR Mio.) 33,2 34,7 (4,4 %) AEBITDA (in % des Umsatzes) 5,5 % 5,5 % (0,1 Pp) AEBIT (ohne Wertminderungen)

(in EUR Mio.) 11,0 11,1 (1,1 %) AEBIT (ohne Wertminderungen)

(in % des Umsatzes) 1,8 % 1,8 % 0,0 Pp

1 Ohne Aufwendungen für anteilsbasierte Vergütung.

2 Externe Umsatzerlöse aus Verträgen mit Kundinnen und Kunden.

Produktgruppen

Q3 2025 Q3 2024 YoY Konzern Umsatz 1 (in EUR Mio.) Kochboxen 1.080,1 1.277,9 (15,5 %) Fertiggerichte 2 466,1 524,5 (11,1 %) Andere 3 35,3 26,1 35,3 % Umsatz 1 währungsbereinigt (in EUR Mio.) Kochboxen 1.124,6 1.277,9 (12,0 %) Fertiggerichte 2 496,1 524,5 (5,4 %) Andere 3 37,5 26,1 43,9 % AEBITDA (in EUR Mio.) Kochboxen 108,4 108,6 (0,2 %) Fertiggerichte 2 (22,2) 6,7 (433,7 %) Andere 3 (5,3) (6,6) (19,5 %) Holding (40,6) (36,6) 10,8 % AEBITDA (in % des Umsatzes) Kochboxen 10,0 % 8,5 % 1,5 Pp Fertiggerichte 2 (4,8 %) 1,3 % (6,0 Pp) Andere 3 (15,1 %) (25,4 %) 10,3 Pp AEBIT (ohne Wertminderungen) (in EUR Mio.) Kochboxen 72,4 64,5 12,1 % Fertiggerichte 2 (30,8) (2,5) n.a. Andere 3 (5,3) (6,5) (18,3 %) Holding (56,3) (48,8) 15,3 % AEBIT (ohne Wertminderungen) (in % des Umsatzes) Kochboxen 6,7 % 5,1 % 1,6 Pp Fertiggerichte 2 (6,6 %) (0,5 %) (6,1 Pp) Andere 3 (15,1 %) (25,0 %) 9,9 Pp

1Externe Umsatzerlöse aus Verträgen mit Kundinnen und Kunden.

2 Fertiggerichte

3 Bezieht sich auf die Marken Good Chop und The Pets Table.

Über HelloFresh

Die HelloFresh Gruppe ist eine globale Food Solutions Gruppe und der weltweit führende Anbieter von Kochboxen. Die HelloFresh Gruppe bietet ihre Produkte unter acht verschiedenen Marken an und versorgt ihre Kundinnen und Kunden mit passenden, hochwertigen Lebensmitteln und Rezepten für unterschiedliche Anlässe. HelloFresh wurde im November 2011 in Berlin gegründet und ist in den USA, dem Vereinigten Königreich, Deutschland, den Niederlanden, Belgien, Luxemburg, Australien, Österreich, der Schweiz, Kanada, Neuseeland, Schweden, Frankreich, Dänemark, Norwegen, Italien, Irland und Spanien tätig. HelloFresh SE ging im November 2017 an die Frankfurter Wertpapierbörse und wird derzeit im MDAX gehandelt. Die HelloFresh Gruppe hat Büros in Berlin, Saarbrücken, New York, Chicago, Boulder, London, Amsterdam, Sydney, Toronto, Auckland, Paris, Kopenhagen, Mailand, Dublin, Polen und Barcelona.

