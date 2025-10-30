EQS-News: SNP migriert in die SAP Public Cloud mit eigener Kyano-Plattform

EQS-News: SNP Schneider-Neureither & Partner SE / Schlagwort(e): Kooperation/Strategische Unternehmensentscheidung

SNP migriert in die SAP Public Cloud mit eigener Kyano-Plattform



30.10.2025

Corporate News

SNP migriert in die SAP Public Cloud mit eigener Kyano-Plattform

SNP gehört zu den Vorreitern, die ihre SAP-Landschaft von der SAP Cloud ERP Private in die SAP Cloud ERP Public Edition migrieren

Das Projekt wird mit der eigenen Transformationsplattform Kyano umgesetzt, deren erweiterte Funktionen schnellere und zuverlässigere SAP-Datenmigrationen sowie die Integration relevanter historischer Daten ermöglicht

Der Schritt markiert einen wichtigen Meilenstein in der langjährigen Partnerschaft zwischen SAP und SNP, die Kunden weltweit bei ihrer SAP S/4HANA- und RISE-with-SAP-Transformation unterstützt



Heidelberg, 30. Oktober 2025 – SNP SE, ein führender Softwareanbieter für digitale Transformation, automatisierte Datenmigration und Datenmanagement im SAP-Umfeld, und SAP SE, heben ihre langjährige Partnerschaft auf eine neue Ebene: als eines der ersten Unternehmen migriert SNP seine SAP-Systeme von der SAP Cloud ERP Private in die SAP Cloud ERP Public Edition – unter Einsatz der eigenen, bewährten Transformationsplattform Kyano.

Die Partner arbeiten seit vielen Jahren eng zusammen, um Unternehmen weltweit bei der Modernisierung ihrer SAP-Landschaften zu begleiten – sei es beim Wechsel nach SAP S/4HANA, der Umsetzung von RISE-with-SAP-Programmen oder bei individuellen Cloud-Migrationsprojekten. Während SAP ein weltweit führender Technologiekonzern ist, hat sich SNP als Spezialist für komplexe IT- und Geschäftstransformationen im SAP-Umfeld etabliert. SNP hat, mit weiteren Partnern wie Systemintegratoren und Hyperscalern, in seinem 30-jährigem Bestehen über 15.000 komplexe Transformationsprojekte umgesetzt, darunter Carve-outs, M&A-Transformationen und Digitalisierungsinitiativen, um Unternehmen effizienter und zukunftsfähiger zu machen. Die Kyano Plattform, erprobt in zahlreichen Kundenprojekten, gewährleistet sichere, schnelle und compliant-gerechte Datenmigrationen. Aufbauend auf den gemeinsamen Erfolgen setzt SNP nun Kyano für die eigene SAP-Public-Cloud-Migration ein.

„Dieser Schritt markiert einen wichtigen Meilenstein in unserer langjährigen Partnerschaft mit SAP“, sagt Jens Amail, CEO von SNP. „Die Migration unserer eigenen Systeme in die SAP Cloud ERP Public Edition – inklusive Integration historischer Daten – ist ein neuer Use Case für unsere Kyano Plattform. Als First Mover erweitern wir damit unsere Expertise und die Funktionalität unserer Software, von der dann auch unsere Kunden profitieren. So heben wir unsere Möglichkeiten, datenbasierte Transformationen und Unternehmensagilität durch Innovation zu unterstützen, auf ein neues Level.“

„SNP ist seit vielen Jahren ein geschätzter Partner in unserem SAP-Ökosystem“, ergänzt Sven Mulder, Managing Director SAP Deutschland. „Die umfassende Expertise in komplexer Datenmigration und

-transformation ergänzt unsere Cloud- und SAP-Lösungen optimal. Für unsere Kunden ist diese Zusammenarbeit besonders wertvoll: Sie können ihre digitale Transformation beschleunigen, die Prozesseffizienz steigern und ihr Unternehmen zukunftssicher ausrichten.“

Als eines der ersten Unternehmen, das in die SAP Cloud ERP Public Edition migriert und dafür seine eigene Plattform einsetzt, wird SNP von Kunden, Partnern und der SAP-Community aufmerksam beobachtet. Die aus diesem Projekt gewonnenen Erkenntnisse werden wertvolle Impulse für künftige SAP-Modernisierungs- und Cloud-Migrationsvorhaben liefern.



Über SNP

SNP (Ticker: SHF.DE) ist mit seiner weltweit führenden Technologieplattform Kyano ein zuverlässiger Partner für Unternehmen, die bei Transformationsvorhaben und für mehr Geschäftsagilität auf wegweisende datengestützte Funktionalitäten setzen. Kyano integriert alle technischen Möglichkeiten und Partnerfunktionalitäten für eine softwarebasierte ganzheitliche Datenmigration und das Datenmanagement. In Kombination mit dem Bluefield-Ansatz setzt Kyano einen weltweiten Industriestandard für die schnelle und sichere Reorganisation und Modernisierung von SAP-zentrierten IT-Landschaften bei gleichzeitiger Nutzung datengesteuerter Innovationen.

Weltweit vertrauen mehr als 3.000 Kunden aller Größen und Branchen in über 80 Ländern auf SNP, unter ihnen zahlreiche DAX 40 und Fortune 500 Unternehmen. Die SNP-Gruppe beschäftigt weltweit rund 1.600 Mitarbeitende an 36 Standorten in 23 Ländern. Das Unternehmen mit Stammsitz in Heidelberg erzielte im Geschäftsjahr 2024 einen Umsatz von 254,8 Mio. EUR.

Weitere Informationen unter www.snpgroup.com

