EQS-NVR: HelloFresh SE: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
30.10.2025 / 18:42 CET/CEST
Veröffentlichung über neue Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG
1. Angaben zum Emittenten
|HelloFresh SE
Prinzenstraße 89
10969 Berlin
Deutschland
2. Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen Maßnahme
|Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen Maßnahme
|Stand zum / Datum der Wirksamkeit
|Ausgabe von Bezugsaktien (§ 41 Abs. 2 WpHG)
|X
|Sonstige (Kapital-)Maßnahme (§ 41 Abs. 1 WpHG)
|30.10.2025
3. Neue Gesamtzahl der Stimmrechte:
|159000000
davon Anzahl Mehrstimmrechte: 0
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Internet:
|www.hellofreshgroup.com
