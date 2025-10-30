W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Kreise: Novo Nordisk will Pfizer Biotech-Unternehmen Metsera wegschnappen

dpa-AFX · Uhr
LONDON (dpa-AFX) - Der Pharmakonzern Novo Nordisk will sein Geschäft mit Abnehmmedikamenten laut Insidern durch die Übernahme der Biotechfirma Metsera schützen. Denn damit würden die Dänen Metsera dem Pharmariesen Pfizer vor der Nase wegschnappen, der mit der eigentlich schon vereinbarten Übernahme in diesen lukrativen Markt einsteigen will. Novo Nordisk habe Metsera eine verbesserte Offerte vorgelegt, schreibt die Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstag unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Eine Einigung könnte noch am Donnerstag erreicht werden.

Novo Nordisk hatte in der Vergangenheit bereits ein Übernahmeangebot für Metsera vorgelegt, bevor das US-Unternehmen sich dann aber mit Pfizer geeinigt hatte. Dabei bietet Pfizer, wie seit September bekannt ist, für eine Metsera-Aktie 47,50 US-Dollar in bar. Damit wird der Entwickler von Medikamenten gegen Fettleibigkeit inklusive Schulden mit 4,9 Milliarden US-Dollar bewertet. Hinzu kämen bis zu 22,50 US-Dollar je Aktie bei Erreichen bestimmter Leistungsziele.

Der Metsera-Aktienkurs schoss am Donnerstag auf die Kreise-Geschichte hin im vorbörslichen US-Handel um rund ein Fünftel auf 62 Dollar nach oben. Die Aktien von Pfizer notierte vorbörslich fast unverändert und für die im Stoxx 50 Europe notierten Papiere von Novo Norsdisk ging es um gut ein Prozent nach unten./mis/stk

