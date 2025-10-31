W​e​r​b​u​n​g ausblenden

ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für Amazon auf 275 Dollar - 'Buy'

dpa-AFX · Uhr
KI
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Amazon von 265 auf 275 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das AWS-Geschäft der Webservices habe im dritten Quartal zwar gegenüber dem zweiten unerwartet stark Fahrt aufgenommen, schrieb Brent Thill am Freitag. Der Auftragsbestand sei allerdings schwächer gewachsen. Letzteres sei als Frühindikator besonders bedeutend. Thill erinnerte daran, dass der Backlog für die Google-Cloud um 49 Milliarden Dollar gestiegen sei, im Vergleich mit 5 Milliarden bei AWS. Das Amazon-Management habe allerdings einen starken Start ins vierte Quartal signalisiert./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2025 / 00:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 00:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Amazon

