EQS-News: Adler Group gibt den Verkauf des Hamburger Entwicklungsprojekts Holsten Quartier bekannt

Adler Group gibt den Verkauf des Hamburger Entwicklungsprojekts Holsten Quartier bekannt



31.10.2025

Adler Group gibt den Verkauf des Hamburger Entwicklungsprojekts Holsten Quartier bekannt



Luxemburg/Berlin, 31. Oktober 2025 – Die Adler Group S.A. („Adler Group“) hat heute den Verkauf des Hamburger Entwicklungsprojekts „Holsten Quartier“ bekanntgegeben. Das im Stadtteil Altona zentral gelegene Projekt mit einer Größe von rund 87.000 Quadratmetern wurde an ein Hamburger Konsortium bestehend aus Quantum und HanseMerkur Grundvermögen in Kooperation mit der SAGA veräußert.



„Wir freuen uns über den Verkauf des Holsten Quartiers, das mit seiner besonderen Größe und Lage in Hamburg zu den prominentesten Projekten in unserem Portfolio zählt“, sagt Dr. Karl Reinitzhuber, CEO der Adler Group. „Diese Transaktion ist ein weiterer entscheidender Meilenstein auf dem Weg, uns künftig auf unseren Mietwohnungsbestand im attraktiven Berliner Markt zu konzentrieren und diesen weiterzuentwickeln.“

Es wird erwartet, dass die Transaktion im ersten Quartal 2026 abgeschlossen sein wird. Die Käufer streben eine zügige Schaffung des Baurechts und eine zeitnahe Entwicklung des Projekts an.



