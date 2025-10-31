EQS-News: bbSOL von Bybit erhält institutionelle Unterstützung von Anchorage Digital und stärkt damit seinen Status als institutionelle Lösung

EQS-News: Bybit / Schlagwort(e): Miscellaneous

bbSOL von Bybit erhält institutionelle Unterstützung von Anchorage Digital und stärkt damit seinen Status als institutionelle Lösung



DUBAI, VAE, 31. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Bybit, die weltweit zweitgrößte Kryptowährungsbörse nach Handelsvolumen, gab heute bekannt, dass ihr gestapelter SOL-Token, bbSOL, jetzt für die institutionelle Verwahrung von Anchorage Digital, der Heimat der ersten föderal gecharterten Kryptobank in den Vereinigten Staaten, unterstützt wird.

Diese Zusammenarbeit ist ein bedeutender Schritt bei der Positionierung von bbSOL als institutioneller Liquid Staking Token (LST) innerhalb des Solana-Ökosystems, der regulierten Unternehmen einen vertrauenswürdigen Weg zur Teilnahme an der On-Chain-Ertragsgenerierung bietet.

bbSOL, Bybits börsengestütztes SOL-Asset, ermöglicht Nutzern und Institutionen den Zugang zu Solana-Einsatzprämien bei gleichzeitiger Wahrung von Liquidität und Flexibilität. Mit der sicheren Verwahrungslösung der Anchorage Digital Bank können bbSOL-Inhaber nun von banküblicher Sicherheit und Compliance unter US-amerikanischer Aufsicht profitieren, was das Vertrauen von Fonds, Vermögensverwaltern sowie Unternehmen stärkt, die sich an Solana DeFi beteiligen möchten.

„Die Integration von Anchorage Digital stellt einen großen Schritt in der Entwicklung von bbSOL zu einem institutionellen Produkt dar", sagte Emily Bao, Head of Spot bei Bybit und Founder von Byreal. „Durch die Kombination von Liquidität und regulatorischer Sicherheit bieten wir Instituten einen konformen und transparenten Einstieg in die DeFi-Landschaft von Solana, der auf der Stabilität und Integrität von Bybit basiert."

„Wir sind begeistert, dass wir zusätzliche Möglichkeiten für Institutionen schaffen, um am Solana-Ökosystem durch liquide Einsätze teilzunehmen, unterstützt durch die Sicherheit von Anchorage Digital", sagte Nathan McCauley, CEO und Co-Founder, Anchorage Digital.

Durch die Infrastruktur von Anchorage Digital verbindet bbSOL nun die Leistung einer Börse mit dem Schutz einer Institution. Die Partnerschaft unterstreicht das Engagement von Bybit, ein sicheres, regelkonformes und ertragseffizientes Tor zu dezentraler Finanzierung für die nächste Welle institutioneller Teilnehmer zu schaffen.

Informationen zu Bybit

Bybit ist die zweitgrößte Kryptowährungsbörse der Welt (gemessen am Handelsvolumen) und bedient eine globale Gemeinschaft von mehr als 60 Millionen Nutzern. Das 2018 gegründete Unternehmen Bybit definiert Offenheit in der dezentralen Welt neu, indem es ein einfacheres, offenes und gleichberechtigtes Ökosystem für alle schafft. Mit einem starken Fokus auf Web3 geht Bybit strategische Partnerschaften mit führenden Blockchain-Protokollen ein, um eine robuste Infrastruktur bereitzustellen sowie On-Chain-Innovationen voranzutreiben. Bybit ist bekannt für seine sichere Verwahrung, seine vielfältigen Marktplätze, sein intuitives Benutzererlebnis sowie seine fortschrittlichen Blockchain-Tools. Bybit schließt die Lücke zwischen TradFi und DeFi und ermöglicht Entwicklern, Creatorn sowie Enthusiasten, das volle Potenzial von Web3 zu erschließen. Entdecken Sie die Zukunft des dezentralen Finanzwesens auf Bybit.com.

