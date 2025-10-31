EQS-News: SwitchBot stellt neue SwitchBot Smart Heizkörperthermostat-Panel Matter Combo für europäische Haushalte vor

EQS-News: SwitchBot / Schlagwort(e): Miscellaneous

TOKIO, 31. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- SwitchBot, ein führender Anbieter von KI-gestützten Heimrobotiksystemen, gab heute die Markteinführung von SwitchBot Smart Heizkörperthermostat-Panel Matter Combo bekannt. Das Paket umfasst SwitchBot Smart Heizkörperthermostat, Raumklima-Panelund Hub Mini Matter-fähig. Entwickelt für europäische Haushalte mit steigenden Energiekosten hilft diese Lösung Familien, jährlich bis zu 30 % bei den Heizkosten zu sparen und gleichzeitig in jedem Raum persönlichen Komfort zu erhalten.

Automatisches intelligentes Energiesparen

Hervorzuheben ist die Smart-Plan-Funktion, mit der Nutzer intelligente Zeitpläne festlegen können. So wird die Heizung automatisch abgesenkt, wenn niemand zu Hause ist, und Räume werden vor der Rückkehr oder vor dem Schlafengehen vorgeheizt.

Das System beinhaltet außerdem eine Fenster-Öffnung-Erkennung, die die Heizung sofort abschaltet, sobald kalte Zugluft festgestellt wird, um Energieverschwendung zu vermeiden. Mit Geofencing-Unterstützung kann das Heizen bereits auf dem Heimweg beginnen, damit es zu Hause warm ist, wenn Nutzer ankommen.

Alle diese Funktionen bietet SwitchBot ohne Abonnementgebühren. So entstehen langfristige Einsparungen nicht nur bei Energie, sondern auch bei Softwarekosten.

Präzision mit dem Raumklima-Panel

Raumklima-Panel erhöht die Genauigkeit mit einem Schweizer Hochpräzisionssensor und vermeidet den Messfehler, der häufig durch die Wärme direkt am Heizkörperventil entsteht. Es überwacht Temperatur und Luftfeuchtigkeit kontinuierlich, zeigt Daten auf einem großen E-Ink-Display klar an und erstellt leicht verständliche Trenddiagramme, damit Nutzer Komfort und Effizienz feinjustieren können.

Als zentrale Steuereinheit ermöglicht das Panel der Familie eine intuitive Temperaturregelung ohne Smartphone oder Sprachassistent. Mit einem Knopfdruck kann ein Raum sofort aufgeheizt werden. Zwei programmierbare Tasten können Smart-Home-Automationen auslösen, etwa das Schließen von Vorhängen oder das Aktivieren anderer SwitchBot Geräte.

Individuell abgestimmtes Heizen für verschiedene Räume

SwitchBot Smart Heizkörperthermostat-Panel Matter Combo ermöglicht es, mit mehreren Smart Heizkörperthermostaten unterschiedliche Zeitpläne für verschiedene Räume zu erstellen. So kann etwa das Kinderzimmer vor Schulende vorgeheizt werden, während das Elternschlafzimmer später in der Nacht warm wird. Unbenutzte Räume wie Abstellräume können auf niedrigerem Niveau bleiben. Wärme wird nur dort und dann bereitgestellt, wo und wann sie benötigt wird.

Mit Unterstützung für mehrere Thermostate und Panels können Familien unabhängige Zonen im ganzen Haus schaffen und so Komfort und Einsparungen für jeden Lebensstil ausbalancieren.

Nahtlose Smart-Home-Integration

In Kombination mit SwitchBot Hub Mini Matter-fähig ist dieses Paket vollständig Matter-fähig. Dadurch lassen sich Thermostat und Panel in Apple Home, Google Home, Alexa und Home Assistant integrieren und per Sprachbefehl, Automationen und plattformübergreifende Kompatibilität steuern.

Über die SwitchBot App und andere Plattformen können Nutzer das Heizen auch aus der Ferne verwalten, damit das Zuhause bei Ankunft bereit ist. Selbst wenn das WLAN ausfällt, sorgt die Bluetooth-Verbindung für eine stabile lokale Steuerung.

Schnelle Installation, leise und zuverlässig

Die Installation ist einfach und erfordert keine Sanitärarbeiten oder Spezialwerkzeuge. Jedes Thermostat wird mit sechs Adaptern geliefert und ist mit den meisten gängigen Heizkörperventilen in Europa kompatibel.

Smart Heizkörperthermostat arbeitet mit ultraleisen 20 dB und bietet eine Batterielaufzeit von bis zu 10 Monaten. Raumklima-Panel hält mit zwei AA-Batterien bis zu 24 Monate durch. Funktionen wie Kindersicherung und Frostschutz sorgen für zusätzliche Sicherheit.

Preis und Verfügbarkeit

SwitchBot Smart Heizkörperthermostat-Panel Matter Combo ist ab dem 31. Oktober 2025 auf der offiziellen SwitchBot Website und Amazon Stores im Deutschland erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 109,99 €.

Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen Website von SwitchBot sowie auf X, Instagram, Facebookund YouTube.

