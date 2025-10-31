The Bottom Line: Zinsentscheidungen im Fokus – BoE vor möglicher Senkung

In der kommenden Woche stehen keine bedeutenden Makrodaten an – der Blick richtet sich daher auf die Zentralbanken. Besonders spannend: Die Bank of England könnte ihren Leitzins um 25 Basispunkte auf 3,75 % senken. Zwar sprechen schwache Arbeitsmarktdaten und rückläufige Inflation für diesen Schritt, doch einige Mitglieder des MPC könnten abwarten wollen – etwa wegen möglicher Zweitrundeneffekte oder des Herbsthaushalts.

Auch andere Zentralbanken wie die Riksbank, Norges Bank und RBA dürften ihre Zinsen vorerst unverändert lassen. In den USA rückt wegen des Shutdowns der Arbeitsmarktbericht in den Hintergrund, alternative Indikatoren wie ADP und ISM gewinnen an Bedeutung. Die Berichtssaison dürfte zudem für Impulse an den Aktienmärkten sorgen.

