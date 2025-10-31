The Bottom Line: Zinsentscheidungen im Fokus – BoE vor möglicher Senkung
In der kommenden Woche stehen keine bedeutenden Makrodaten an – der Blick richtet sich daher auf die Zentralbanken. Besonders spannend: Die Bank of England könnte ihren Leitzins um 25 Basispunkte auf 3,75 % senken. Zwar sprechen schwache Arbeitsmarktdaten und rückläufige Inflation für diesen Schritt, doch einige Mitglieder des MPC könnten abwarten wollen – etwa wegen möglicher Zweitrundeneffekte oder des Herbsthaushalts.
Auch andere Zentralbanken wie die Riksbank, Norges Bank und RBA dürften ihre Zinsen vorerst unverändert lassen. In den USA rückt wegen des Shutdowns der Arbeitsmarktbericht in den Hintergrund, alternative Indikatoren wie ADP und ISM gewinnen an Bedeutung. Die Berichtssaison dürfte zudem für Impulse an den Aktienmärkten sorgen.
Jetzt lesen: UniCredit – The Bottom Line
Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.
Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank GmbH zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Funktionsweisen der Produkte: https://blog.onemarkets.de/funktionsweisen