Deutscher Tourismus auf Balearen schwächelt

dpa-AFX
Reisen

Palma de Mallorca (dpa) - Der deutsche Tourismus auf den Balearischen Inseln hat sich abgeschwächt - trotz des dortigen Aufschwungs der gesamten Branche. Von Januar bis September 2025 besuchten insgesamt gut 16,6 Millionen Touristen die Ferieninseln Mallorca, Menorca, Ibiza und Formentera.

Das waren 2,4 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum, wie die Zeitung «Diario de Mallorca» unter Berufung auf die Statistikämter Spaniens und der Balearen berichtete. Die Zahl der deutschen Touristen sank dabei jedoch um fast zwei Prozent. Bei den Briten gab es einen leichten Rückgang von 0,64 Prozent.

Mehr als 13,7 Millionen Touristen auf den Balearen von Januar bis September 2025 reisten aus dem Ausland an. Fast 3 Millionen Urlauber kamen aus dem übrigen Spanien. Absolute Zahlen deutscher Touristen nannte «Diario de Mallorca» nicht.

