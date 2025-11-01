Wochenrückblick – Zinsentscheid und Quartalsberichtsaison im Fokus

Werbung





Zusammen mit Ihnen wollen wir einen Blick auf die aktuelle Wochenhistorie werfen. Was war wichtig? Was bewegte den Markt? Wir haben die wichtigsten Ereignisse übersichtlich für Sie zusammengefasst.



Die USA und China haben vorläufig eine Einigung erzielt und Vereinbarungen zu Zöllen sowie zu seltenen Erden getroffen. Des Weiteren senkte die Federal Reserve (Fed) den Zinssatz bereits zum zweiten Mal in Folge. Die Europäische Zentralbank (EZB) hat hingegen beschlossen, den Leitzins unverändert bei 2,0 % zu belassen. In Deutschland bleibt ein Wirtschaftswachstum weiterhin aus. Darüber hinaus veröffentlichten insgesamt fünf Unternehmen der Magnificent 7 ihre Quartalszahlen.





Neue Allzeithochs an den US-amerikanischen Aktienmärkten – negative Woche beim DAX®



Negative Woche für den DAX®: Der deutsche Leitindex notierte am Freitagmittag rund -0,8 % unter dem Schlusskurs der Vorwoche. In den USA hingegen erreichten der Nasdaq 100®, der S&P500® und der Dow Jones® jeweils ein neues Allzeithoch und lagen am Freitagmittag etwa 2,8 %, 1,1 % und 0,65 % über dem entsprechenden Vorwochenschluss.







