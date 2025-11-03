EQS-CMS: Commerzbank Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Commerzbank Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

03.11.2025
Commerzbank Aktiengesellschaft / Stand Aktienrückkauf
Commerzbank Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

03.11.2025 / 18:53 CET/CEST
Frankfurt am Main, den 03. November 2025

Stand Aktienrückkauf

Im Zeitraum vom 27. Oktober 2025 bis einschließlich 31. Oktober 2025 hat die Commerzbank AG insgesamt 2.913.573 Aktien im Rahmen ihres laufenden Aktienrückkaufprogramms gekauft, das mit der Bekanntmachung vom 24. September 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 angekündigt wurde.

Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen gekauft:

RückkauftagStück AktienDurchschnittskurs (EURO)
27.10.2025 589.25730,5469
28.10.2025 592.82430,3631
29.10.2025 580.11131,0285
30.10.2025 578.87031,0950
31.10.2025 572.51131,4404

Die Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms seit dem 25. September 2025 bis einschließlich 31. Oktober 2025 gekauften Aktien beläuft sich damit auf 15.753.740

Aktien.

Der Erwerb der Aktien der Commerzbank AG erfolgte im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) und den multilateralen Handelssystemen Cboe (CEUX), Turquoise (TQEX) und Aquis (AQEU) durch eine von der Commerzbank AG beauftragte Bank.

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Commerzbank Aktiengesellschaft
Kaiserstraße 16
60311 Frankfurt am Main
Deutschland
Internet:www.commerzbank.de
Commerzbank

