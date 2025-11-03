W​e​r​b​u​n​g ausblenden

EQS-DD: AMADEUS FIRE AG: Michael Grimm, Kauf

EQS Group · Uhr
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

03.11.2025 / 11:27 CET/CEST
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Michael
Nachname(n):Grimm

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

AMADEUS FIRE AG

b) LEI

391200TJJ820ZDHNFJ33 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE0005093108

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
53,44787 EUR50.241,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
53,4479 EUR50.241,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

31.10.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name:XETRA
MIC:XETR

Sprache:Deutsch
Unternehmen:AMADEUS FIRE AG
Hanauer Landstrasse 160
60314 Frankfurt am Main
Deutschland
Internet:www.amadeus-fire.de
