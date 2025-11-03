EQS-News: Bilfinger SE: Aktienrückkauf

EQS-News: Bilfinger SE / Schlagwort(e): Aktienrückkauf/Aktienrückkauf

Bilfinger SE: Aktienrückkauf

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten VO (EU) 2016/1052

Erwerb eigener Aktien – 41. Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 27. Oktober 2025 bis einschließlich 31. Oktober 2025 wurden insgesamt 10.902 Stück Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufs der Bilfinger SE erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 20. Januar 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 für den 21. Januar 2025 mitgeteilt wurde.

Rückkauftag Aggregiertes Volumen in Stück Gewichteter Durchschnittskurs [EUR] 27.10.2025 2.138 98,6541 28.10.2025 2.176 96,8985 29.10.2025 2.175 96,9713 30.10.2025 2.185 96,5519 31.10.2025 2.228 94,6308

Die Geschäfte sind in detaillierter Form auf der Internetseite der Bilfinger SE veröffentlicht (http://www.bilfinger.com).

Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen dieses Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 21. Januar 2025 bis einschließlich 31. Oktober 2025 erworbenen Aktien beläuft sich auf 579.940 Aktien.

Der Erwerb der Aktien der Bilfinger SE erfolgt durch eine von der Bilfinger SE beauftragten Bank ausschließlich über die Börse.

