W​e​r​b​u​n​g ausblenden

EQS-News: Bilfinger SE: Aktienrückkauf

EQS Group · Uhr
Artikel teilen:

EQS-News: Bilfinger SE / Schlagwort(e): Aktienrückkauf/Aktienrückkauf
Bilfinger SE: Aktienrückkauf

03.11.2025 / 18:27 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Bilfinger SE: Aktienrückkauf

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten VO (EU) 2016/1052

Erwerb eigener Aktien – 41. Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 27. Oktober 2025 bis einschließlich 31. Oktober 2025 wurden insgesamt 10.902 Stück Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufs der Bilfinger SE erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 20. Januar 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 für den 21. Januar 2025 mitgeteilt wurde.

RückkauftagAggregiertes Volumen in StückGewichteter Durchschnittskurs [EUR]
27.10.20252.13898,6541
28.10.20252.17696,8985
29.10.20252.17596,9713
30.10.20252.18596,5519
31.10.20252.22894,6308

Die Geschäfte sind in detaillierter Form auf der Internetseite der Bilfinger SE veröffentlicht (http://www.bilfinger.com).

Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen dieses Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 21. Januar 2025 bis einschließlich 31. Oktober 2025 erworbenen Aktien beläuft sich auf 579.940 Aktien.

Der Erwerb der Aktien der Bilfinger SE erfolgt durch eine von der Bilfinger SE beauftragten Bank ausschließlich über die Börse.

03.11.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Bilfinger SE
Oskar-Meixner-Straße 1
68163 Mannheim
Deutschland
Telefon:+49 (0621) 459-0
Fax:+49 (0621) 459-23 66
E-Mail:ir@bilfinger.com
Internet:http://www.bilfinger.com
ISIN:DE0005909006
WKN:590900
Indizes:MDAX
Börsen:Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Hamburg, Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hannover, München, Tradegate Exchange
EQS News ID:2222884
Ende der MitteilungEQS News-Service

2222884 03.11.2025 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Bilfinger

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Eilmeldung
Die vielleicht entscheidende Batterie-Wette des Jahrzehntsheute, 11:44 Uhr · onvista
Nachkauf-Zertifikate
Kurse zu hoch? So kannst du trotzdem einsteigen31. Okt. · onvista-Partners
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden