Trump will Export von Nvidias neuem KI-Chip Blackwell beschränken

(Reuters) -US-Präsident Donald Trump will den Verkauf des neuen KI-Chips Blackwell von Nvidia ins Ausland beschränken. "Der neue Blackwell, der kürzlich vorgestellt wurde, ist jedem anderen Chip zehn Jahre voraus, aber nein, wir geben diesen Chip nicht an andere weiter", sagte Trump am Sonntag (Ortszeit) gegenüber Reportern.

Die Äußerungen an Bord der Air Force One deuten darauf hin, dass die Regierung die Ausfuhr des hochentwickelten Chips nicht ohne Weiteres genehmigen wird. Trump fügte hinzu, er treffe sich regelmäßig mit Nvidia-Chef Jensen Huang.