EQS-Adhoc: Binect AG: GESPRÄCHE ÜBER STRATEGISCHE BETEILIGUNG WERDEN VERTIEFT

EQS Group · Uhr
EQS-Ad-hoc: Binect AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung
Binect AG: GESPRÄCHE ÜBER STRATEGISCHE BETEILIGUNG WERDEN VERTIEFT

04.11.2025 / 10:11 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Weiterstadt, 04.11.2025.

Zum Zweck der Geschäftsausweitung führt die Binect AG (ISIN: DE000A3H2135) seit einiger Zeit aktiv Gespräche mit strategisch interessierten Parteien zur Erschließung weiterer Wachstumsfelder, insbesondere im Bereich der Zukunftstechnologien rund um IDP (Intelligent Document Processing) und digitale Zustellung. Nach dem Abschluss der Sondierungsphase haben Vorstand und Aufsichtsrat heute beschlossen, die Gespräche mit ausgewählten Akteuren, die Produkte und Technologien in diesem Umfeld einbringen können, zu vertiefen. Diese würden ihrerseits sowohl von dem Software- und Service-Angebot als auch dem guten Markt- und Kundenzugang der Binect profitieren. Aus Sicht der Binect AG sind dabei verschiedene Ausgestaltungsoptionen einer künftigen Partnerschaft inkl. wechselseitiger Beteiligungen an Tochtergesellschaften denkbar.

Ende der Insiderinformation

04.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Binect AG
Brunnenweg 17
64331 Weiterstadt
Deutschland
Telefon:+49 (0)6151 9067-0
Fax:+49 (0)6151 9067-295
E-Mail:investoren@binect.com
Internet:www.binect.com
ISIN:DE000A3H2135
WKN:A3H213
Börsen:Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Tradegate Exchange
EQS News ID:2223436
Ende der MitteilungEQS News-Service

2223436 04.11.2025 CET/CEST

Binect

