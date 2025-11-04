EQS-Adhoc: MHP Hotel AG übernimmt Hotel Savoyen Vienna – Aus renommiertem Konferenzhotel wird Sheraton Vienna

EQS-Ad-hoc: MHP Hotel AG / Schlagwort(e): Sonstiges

MHP Hotel AG übernimmt Hotel Savoyen Vienna – Aus renommiertem Konferenzhotel wird Sheraton Vienna



04.11.2025

München, 04. November 2025 – Die MHP Hotel AG, notiert im Qualitätssegment m:access der Börse München (ISIN: DE000A3E5C24), hat heute eine Vereinbarung über die zukünftige Übernahme des Betriebs des Hotel Savoyen Vienna mit der Eigentümerin der Immobilie geschlossen. Das 310 Zimmer umfassende Haus zählt zu den großen Konferenzhotels in zentraler Lage in Wien. Die Übernahme des Betriebs ist für Anfang 2027 vorgesehen. Das Hotel soll umfassend modernisiert und künftig unter der Marke Sheraton geführt werden. Ein entsprechender Franchisevertrag mit Marriott International ist ebenso heute wirksam geworden.



Diese Transaktion markiert die erste Übernahme eines Hotelbetriebs seit der im Juli 2025 durchgeführten Kapitalerhöhung zur Wachstumsfinanzierung.



Über MHP

Die MHP Hotel AG ist eine unabhängige deutsche Hotel-Investment- und Management-Plattform mit Sitz in München. Die im Jahr 2012 gegründete Gruppe entwirft innovative Betreiberkonzepte für Hotels des Premium-Segments, die sich im Besitz von namhaften Investoren befinden, und ist Franchisenehmer großer Hotelgruppen wie Marriott International und Hilton. MHP versteht sich als partnerschaftliches Bindeglied zwischen Franchisegebern, Immobilieninvestoren, Hotelgästen und Mitarbeitern. Aktuell gehören die Le Méridien Hotels in Hamburg, Stuttgart, München und Wien, das Sheraton Düsseldorf Airport Hotel, das Hotel Luc, Autograph Collection in Berlin, das JW Marriott Hotel Frankfurt, das Basel Marriott Hotel, der Koenigshof, a Luxury Collection Hotel, Munich sowie das Conrad Hamburg zum Portfolio. Ende 2021 startete das MOOONS Vienna als erstes Hotel unter der Eigenmarke MOOONS. Mit dem künftigen SheratonVienna erweitert MHP seine Präsenz in der österreichischen Hauptstadt. Die Eröffnung des Autograph Collection Hotels im Stuttgarter Schlossgartenquartier ist für 2028 geplant. Die Aktien der MHP Hotel AG (ISIN: DE000A3E5C24, Symbol: CDZ0) sind im Qualitätssegment m:access der Börse München notiert.



Neben dem Übernachtungsbetrieb realisiert MHP innovative Gastronomiekonzepte, die den jeweiligen Hotels ihre individuelle Note geben und auch am lokalen Markt gut positioniert sind. Für die Sicherung höchster Gäste- und Mitarbeiterzufriedenheit sowie langfristiger Profitabilität bilden Verlässlichkeit, Individualität und kurze Entscheidungswege auf Basis mittelständischer Strukturen das Fundament.

www.mhphotels.com



Kontakt Investor Relations:

junicorn Consulting

Julia Stoetzel

julia@junicornconsulting.com

