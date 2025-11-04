EQS-News: Tata Communications und NiCE kooperieren, um globale Contact Center mit KI-gestützter Kundenansprache zu transformieren

EQS-News: Tata Communications / Schlagwort(e): Vereinbarung/Produkteinführung

Strategische Allianz bringt die Plattformen Tata Communications Kaleyra und NiCE CXone Mpower zusammen, um nahtlose, KI-gestützte Kundenerfahrungen in großem Umfang zu liefern

MUMBAI, Indien, 4. November 2025 /PRNewswire/ -- Tata Communications gab heute eine strategische Partnerschaft mit NiCE bekannt, um den Betrieb von Kontaktzentren (Contact Center) in Unternehmen zu revolutionieren. Diese Zusammenarbeit bringt die KI-gestützte „Customer Interaction Suite" von Tata Communications Kaleyra mit der branchenführenden KI-Plattform „CXone Mpower CX" von NiCE zusammen, um intelligente, automatisierte und hyper-personalisierte Kundenerlebnisse zu liefern.

Gestützt auf die robusten digitalen Kanäle von Tata Communications, eine weltweit konforme Sprach- und Netzwerkinfrastruktur, umfassende Cloud-Migrationskompetenz, agentenbasierte KII-Fähigkeiten sowie ganzheitliche Managed Services, bietet die Lösung für eine sichere, skalierbare sowie personalisierte Kundenerfahrung in mehr als 190 Ländern und Regionen.

NiCE erweitert diese Partnerschaft mit dem vollen Funktionsumfang seiner CXone-Mpower-Plattform, einer End-to-End-CX-KI-Lösung, die KI-gesteuerte Personalaufstockung, intelligente Automatisierung sowie nahtlose Koordination von Arbeitsabläufen in einer einheitlichen Lösung vereint. Mit CXone Mpower als Kernstück können Unternehmen ihre Contact Center schnell modernisieren, konsistente Exzellenz über alle Kanäle hinweg sicherstellen sowie die Kundenbindung in einen messbaren Motor für Wachstum, betriebliche Effizienz und langfristige Loyalität verwandeln.

Gemeinsam werden Tata Communications sowie NiCE die digitale Transformation im Kundenservice beschleunigen und dabei Agilität, Compliance sowie Innovation in großem Umfang sicherstellen. Gleichzeitig werden sie sich von reaktiven Support-Einheiten zu dynamischen, KI-gestützten Wachstumsmotoren entwickeln, die Kundenbedürfnisse antizipieren, Agenten befähigen und proaktiven Service vorantreiben.

Weitere Verbesserung dieser Erfahrung ist der „Tata Communications Kaleyra TX Hub" – eine modulare Orchestrierungsebene, die den bestehenden CX-Stack und die Unternehmenstools der Kunden zu einem einheitlichen, intelligenten, umfassenden Agentenerlebnis verbindet. Kaleyra TX Hub bietet eine Drag-and-Drop-Installation, personalisierte Ansichten für Agenten, integrierte Stimmungsanalyse und eine einheitliche Schnittstelle für Agenten sowie Vorgesetzte in Kontaktzentren. Dies vereinfacht die Migration für Unternehmen und erleichtert den Übergang zu modernen CX-KI-Plattformen wie NiCE CXone Mpower, wobei die Kontinuität gewahrt sowie Unterbrechungen minimiert werden.

Gaurav Anand, Vizepräsident und globaler Leiter der Customer-Interaction-Suite bei Tata Communications, sagte: „In einer Zeit, in der jede Kundeninteraktion die Loyalität beeinflusst, ermöglicht unsere Partnerschaft mit NiCE, intelligente, nahtlose und agentenorientierte Contact-Center-Erfahrungen für Unternehmen bereitzustellen. Dies setzt einen neuen Maßstab für die Transformation von Dienstleistungen – wo KI auf Automatisierung trifft, die Migration mühelos ist und jedes Gespräch intelligenter und vernetzter wird."

Darren Rushworth, Präsident bei NiCE International, sagte: „Diese Partnerschaft vereint zwei Branchenführer mit einer gemeinsamen Vision – Unternehmen dabei zu helfen, intelligentere, personalisierte Kundenerlebnisse zu schaffen, die messbare Auswirkungen haben. Unterstützt von Tata Communications' globaler Reichweite und vertrauenswürdiger Expertise verwandeln wir jede Interaktion in eine Gelegenheit, Werte, Loyalität und Wettbewerbsvorteile zu schaffen."

Informationen zu NiCE

NiCE (NASDAQ: NICE) transformiert die Welt mit KI, die den Menschen in den Mittelpunkt stellt. Unsere speziell entwickelten, KI-gestützten Plattformen automatisieren Interaktionen in proaktive, sichere sowie intelligente Maßnahmen, die Einzelpersonen und Organisationen in die Lage versetzen, von der Interaktion bis zur Lösung innovativ zu handeln. Die Plattformen von NiCE, denen Unternehmen in über 150 Ländern weltweit vertrauen, werden branchenübergreifend eingesetzt und verbinden Menschen, Systeme sowie Arbeitsabläufe, um in großem Umfang intelligenter zu arbeiten, die Leistung im gesamten Unternehmen zu steigern und nachweislich messbare Ergebnisse zu erzielen.

Informationen zu Tata Communications

Die zur Tata Group gehörende Tata Communications (NSE: TATACOMM) (BSE: 500483) ist ein globaler Anbieter von digitalen Ökosystemen, der die schnell wachsende digitale Wirtschaft in mehr als 190 Ländern und Gebieten vorantreibt. Als vertrauensvoller Wegbereiter unterstützt das Unternehmen die digitale Transformation von Unternehmen auf der ganzen Welt mit Kooperations- und Connected-Lösungen, Core- sowie Next-Gen-Konnektivität, Cloud-Hosting- und Sicherheitslösungen sowie Mediendiensten. 300 der Fortune-500-Unternehmen zählen zur Kundschaft und das Unternehmen verbindet Unternehmen mit 80 % der weltweiten Cloud-Giganten. Weitere Informationen finden Sie auf www.tatacommunications.com

Zukunftsgerichtete Aussagen und Warnhinweise

Bestimmte Worte und Aussagen in dieser Mitteilung, die Tata Communications und seine Prognosen betreffen, sowie andere Aussagen, einschließlich solcher, die sich auf die erwartete Finanzlage von Tata Communications, die Geschäftsstrategie, die künftige Entwicklung der Geschäftstätigkeit von Tata Communications und die allgemeine Wirtschaft in Indien beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Solche Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten sowie andere Faktoren, einschließlich finanzieller, aufsichtsrechtlicher und umweltbezogener Faktoren sowie Faktoren, die sich auf das Branchenwachstum und Trendprognosen beziehen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften von Tata Communications oder die Branchenergebnisse erheblich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten abweichen. Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von solchen vorausschauenden Aussagen abweichen, gehören unter anderem das Scheitern der Steigerung des Verkehrsvolumens im Netz von Tata Communications, das Scheitern der Entwicklung neuer Produkte und Dienstleistungen, die den Kundenanforderungen entsprechen und akzeptable Gewinnspannen erzielen, das Scheitern des erfolgreichen Abschlusses der kommerziellen Erprobung neuer Technologien sowie Informationssysteme zur Unterstützung neuer Produkte und Dienstleistungen, einschließlich Sprachübertragungsdienste. Auch das Versagen bei der Stabilisierung oder Verringerung des Preisdrucks bei bestimmten Kommunikationsdiensten des Unternehmens; Versagen bei der Integration strategischer Akquisitionen und Änderungen der indischen Regierungspolitik oder -vorschriften und insbesondere Änderungen in Bezug auf die Verwaltung der Branche von Tata Communications sowie im Allgemeinen die Wirtschafts-, Geschäfts- und Kreditbedingungen in Indien. Zu den zusätzlichen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von solchen vorausschauenden Aussagen abweichen, und von denen viele nicht im Einflussbereich von Tata Communications liegen, gehören unter anderem die in den Jahresberichten von Tata Communications Limited beschriebenen Risikofaktoren.

Die Jahresberichte von Tata Communications Limited sind verfügbar auf www.tatacommunications.com. Tata Communications ist nicht verpflichtet, seine zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu ändern, und lehnt ausdrücklich jede Verpflichtung diesbezüglich ab.©2025 Tata Communications Ltd. Alle Rechte vorbehalten.TATA COMMUNICATIONS und TATA sind Marken oder eingetragene Marken von Tata Sons Private Limited in Indien und bestimmten Ländern.*TX = Total Experience

