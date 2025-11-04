EQS-News: Wiremind gibt Basile Bonnier als neuen Chief Customer Success Officer bekannt

EQS-News: Wiremind / Schlagwort(e): Personalie

Wiremind gibt Basile Bonnier als neuen Chief Customer Success Officer bekannt



04.11.2025

PARIS, 4. November 2025 /PRNewswire/ -- Wiremind, ein führender Anbieter von innovativen KI-Bestands-, Vertriebs- und Optimierungslösungen, gab heute die Ernennung von Basile Bonnier zum Chief Customer Success Officer bekannt.

Basile wird in Zukunft die Customer Success-Organisation des Unternehmens leiten, die die Abteilungen des Kundenerfolgs und der professionellen Dienstleistungen für alle Passagierlösungen von Wiremind – CAYZN (Revenue Management-Lösung), CAYZN Tracking (Wettbewerbsüberwachungslösung) und PAXONE (Bestands- & Vertriebsplattform) – umfasst.

„Wiremind wurde mit der Idee gegründet, die reellen Herausforderungen unserer Kunden im Arbeitsalltag zu lösen. Mit demselben Fokus möchten wir auch weiterhin unser Angebot weiterentwickeln und Beziehungen zu unseren Kunden pflegen", sagt Colin Girault-Matz, CEO und Mitbegründer von Wiremind. „Basiles umfassendes Branchenwissen, kombiniert mit seiner Erfahrung im Bereich der digitalen Transformation und der Schaffung von Mehrwert für Kunden, wird uns dabei helfen, unsere Produktexpertise weiter zu steigern, die Implementierung unserer Technologien in die Kundeninfrastruktur zu beschleunigen und langfristige Beziehungen zu unseren Kunden weiter zu stärken."

Mit über 20 Jahren Erfahrung in der Bahnindustrie hat Basile großen Mobilitätsanbietern bereits dabei geholfen, die digitale Einführung zu beschleunigen und langanhaltenden Kundenmehrwert zu schaffen. Er war unter anderem in leitenden Funktionen in den Abteilungen Customer Experience, Marketing und digitale Transformation bei der SNCF und ihren Tochtergesellschaften und Geschäftsbereichen tätig, darunter OUIGO, SNCF Connect & Tech, TGV Intercités und ITNOVEM. Zuletzt arbeitete er als Direktor bei Sopra Steria Next und beriet Führungskräfte im Verkehrsbereich bei der digitalen und geschäftlichen Transformation.

„Wireminds tiefes Engagement für Innovation und Kundenmehrwert schafft eine einzigartige Grundlage für langfristigen Kundenerfolg", meint Basile über seine neue Rolle. „Meine Aufgabe ist es, die Beziehung zu unseren Kunden weiter zu stärken und dafür zu sorgen, dass jede Lösung, die wir anbieten, nicht nur ihre Bedürfnisse erfüllt, sondern diese schon im Voraus erkennt." Gemeinsam werden wir eine Customer Success-Organisation aufbauen, die mit unserer Ambition für das Unternehmen wachsen kann, messbaren Mehrwert schafft und unseren Kunden dabei hilft, die Zukunft der Industrie mitzugestalten.

Indem er Wireminds Customer Success-Abteilung mit Innovation, Datenanalyse und messbarem Geschäftserfolg verknüpft, möchte Basile dazu beitragen, dass Wiremind seine Beziehungen zu Unternehmenskunden weiter ausbaut und die Zukunft von Partnerschaften im Transport- und Mobilitätssektor dauerhaft prägt.

Über Wiremind

Das in 2014 gegründete Unternehmen Wiremind, mit Hauptsitz in Paris, bietet Inventar-, Distributions- und Optimierungslösungen für die Branchen Personenbeförderung, Luftfracht sowie Sport und Veranstaltungen an. Durch die Kombination von künstlicher und menschlicher Intelligenz ermöglichen die innovativen Tools von Wiremind den Kunden, ihre Betriebsprozesse zu optimieren, Prognoserechnungen zu verbessern und messbare kommerzielle Leistungen zu steigern. Branchenführer auf der ganzen Welt vertrauen bereits auf Wiremind, ihnen auf Daten basierte Erkenntnisse und benutzerorientierte Lösungen zu liefern, die in verschiedenen Sektoren einen erkennbaren Mehrwert schaffen - von der Verwaltung der Luftfrachtkapazität bis hin zur Optimierung des Ticketverkaufs und der Vorhersage der Passagiernachfrage.

