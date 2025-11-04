W​e​r​b​u​n​g ausblenden
Windturbinen-Hersteller

Nordex steigert Gewinn kräftig

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Erneuerbare Energien
Quelle: T. Schneider/Shutterstock.com

Der Windturbinen-Hersteller Nordex hat im dritten Quartal deutlich mehr verdient. Das Konzernergebnis stieg in den drei Monaten bis Ende September auf knapp 52 Millionen Euro, teilte das Unternehmen am Dienstag in Hamburg mit. Ein Jahr zuvor betrug der Gewinn knapp vier Millionen Euro. Die Kennziffern aus dem Tagesgeschäft bestätigte der MDax-Konzern, nachdem er bereits Ende Oktober erste Eckdaten zum dritten Quartal vorgelegt und die Jahresprognose für die Marge für den operativen Gewinn (Ebitda) angehoben hatte.

Diese soll sich 2025 nun zwischen 7,5 und 8,5 Prozent bewegen, statt wie zuvor erwartet zwischen fünf und sieben Prozent. Die übrigen Elemente der Jahresprognose ließ Nordex unverändert. Wie ebenfalls bekannt, lag der Auftragseingang im dritten Quartal bei 2,2 Gigawatt.

