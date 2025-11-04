W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Wegen Drohne: Flugverkehr in Brüssel vorerst eingestellt

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Wegen einer Drohnensichtung landen und starten vorerst keine Flugzeuge mehr am Brüsseler Flughafen. Aus Sicherheitsgründen sei nach einer Drohnenmeldung der gesamte Flugverkehr vorläufig eingestellt worden, berichtet die Nachrichtenagentur Belga unter Berufung auf einen Sprecher des belgischen Flugsicherungs- und Verkehrsdienstleister Skeyes. Die Drohne sei um kurz vor 20 Uhr über dem Flughafengelände im Nordosten der belgischen Hauptstadt gemeldet worden./rdz/DP/he

Das könnte dich auch interessieren

Luftfahrt-Konzern
Lufthansa-Aktien setzen Rally fort - UBS sieht Aufwärtspotenzialgestern, 11:00 Uhr · dpa-AFX
Lufthansa-Aktien setzen Rally fort - UBS sieht Aufwärtspotenzial
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Eilmeldung
Die vielleicht entscheidende Batterie-Wette des Jahrzehntsgestern, 11:44 Uhr · onvista
Nachkauf-Zertifikate
Kurse zu hoch? So kannst du trotzdem einsteigen31. Okt. · onvista-Partners
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden