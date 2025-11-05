EQS-News: AUTO1 Group erzielt Rekordabsatz im 3. Quartal und starkes Wachstum in allen Bereichen

EQS-News: AUTO1 Group SE / Schlagwort(e): Quartalsergebnis

AUTO1 Group erzielt Rekordabsatz im 3. Quartal und starkes Wachstum in allen Bereichen



05.11.2025 / 07:30 CET/CEST

Berlin, 5. November 2025 – AUTO1 Group SE, Europas führende Plattform für den Kauf, Verkauf und die Finanzierung von Gebrauchtwagen, gab heute die Finanzzahlen für das dritte Quartal 2025 bekannt. Das Unternehmen verkaufte mehr Fahrzeuge im Merchant- und Retail-Segment als je zuvor und erzielte den bislang höchsten Bruttogewinn. Das Unternehmen erhöhte seine Prognose für 2025 in allen Bereichen.

Highlights für das dritte Quartal

Rekordabsatz von 218.617 Fahrzeugen, ein Anstieg von 23,8% im Jahresvergleich

von 218.617 Fahrzeugen, ein Anstieg von 23,8% im Jahresvergleich Rekord-Merchant-Absatz von 191.632 Fahrzeugen, ein Anstieg von 21,6% im Jahresvergleich

von 191.632 Fahrzeugen, ein Anstieg von 21,6% im Jahresvergleich Rekord-Retail-Absatz von 26.985 Fahrzeugen, ein Anstieg von 41,7% im Jahresvergleich

von 26.985 Fahrzeugen, ein Anstieg von 41,7% im Jahresvergleich Rekord-Bruttogewinn von 257,7 Mio. EUR, ein Anstieg von 37,7% im Jahresvergleich

von 257,7 Mio. EUR, ein Anstieg von 37,7% im Jahresvergleich Bereinigtes EBITDA von 51,9 Mio. EUR, ein Anstieg von 51,2% im Jahresvergleich

Christian Bertermann, CEO und Mitgründer der AUTO1 Group: „Q3 war ein sehr starkes Quartal für uns, geprägt von der konsequenten Umsetzung unserer kundenorientierten Strategie. Mit 27.000 verkauften Autohero-Fahrzeugen und mehr als 191.000 verkauften Autos an Partnerhändler haben wir neue Rekorde erzielt und unser Wachstum weiter beschleunigt. Mit diesen Resultaten sind wir unseren langfristigen Marktanteils- und Margenzielen einen wichtigen Schritt näher. Wir danken unseren Teams für ihre hervorragende Arbeit und unseren Kundinnen und Kunden für ihr Vertrauen.”

Markus Boser, CFO der AUTO1 Group: „Unsere starken Finanzergebnisse im vergangenen Quartal sind ein Resultat aus gezielten Investitionen in alle Geschäftsbereiche. Im dritten Quartal haben wir zudem wichtige Meilensteine im Finanzierungsgeschäft erreicht: Wir haben unsere Händlerfinanzierung in zwei weiteren Märkten eingeführt und mit FinanceHero 2 unsere zweite öffentliche Verbriefung erfolgreich platziert, die erste länderübergreifende Transaktion ihrer Art. In Zukunft werden wir unsere Finanzierungslösungen noch mehr Kunden und Partnern in ganz Europa anbieten.”

Geschäftsentwicklung im dritten Quartal

Die Gruppe verkaufte im dritten Quartal insgesamt 218.617 Fahrzeuge, ein Anstieg von 23,8% im Vergleich zum Vorjahr. Mit einem Umsatz von 2,1 Mrd. EUR überstieg der Quartalsumsatz zum ersten Mal die Marke von 2 Mrd. EUR, ein Anstieg von 32,8% im Vergleich zum Vorjahr. Der Bruttogewinn der Gruppe betrug 257,7 Mio. EUR, ein Anstieg von 37,7% im Jahresvergleich. Die AUTO1 Group erreichte im dritten Quartal ein bereinigtes EBITDA von 51,9 Mio. EUR, das ist ein Anstieg von 51,2% im Vergleich zu Q3 2024.

Im Merchant-Segment verkaufte AUTO1.com 191.632 Fahrzeuge an Partnerhändler, ein Anstieg von 21,6% im Vergleich zum Vorjahr und erzielte damit einen Umsatz von 1,7 Mrd. EUR, ein Anstieg von 29,0%. Der Bruttogewinn betrug 185,1 Mio. EUR, ein Anstieg von 28,6% im Vergleich zu Q3 2024. Die Gruppe erzielte im Merchant-Segment einen Bruttogewinn pro Fahrzeug von 966 EUR, ein Anstieg von 5,7% im Jahresvergleich.

Das Retail-Segment der Gruppe, Autohero, verkaufte 26.985 Einheiten, ein neuer Rekord und ein Anstieg von 41,7% im Vergleich zum Vorjahr und erzielte damit einen Umsatz von 468,2 Mio. EUR, ein Anstieg von 48,6% im Jahresvergleich. Der Bruttogewinn im Retail-Segment betrug 72,5 Mio. EUR, ein Anstieg von 68,1% im Vergleich zu Q3 2024 und Autohero meldete einen Bruttogewinn pro Fahrzeug von 2.664 EUR, ein Anstieg von 17,7 % im Vergleich zum Vorjahr.

Finanzieller Ausblick

Die AUTO1 Group erhöht ihr Absatzziel für das Gesamtjahr auf 811.000 - 845.000 verkaufte Fahrzeuge (zuvor: 772.000 - 817.000), wobei rund 715.000 - 745.000 Einheiten im Merchant-Segment (zuvor: 680.000 - 720.000 ) und 96.000 - 100.000 Einheiten im Autohero-Retail Segment (zuvor: 92.000 - 97.000) verkauft werden sollen.

Das Unternehmen erhöht den erwarteten Bruttogewinn für das Gesamtjahr 2025 auf 940 - 975 Mio. EUR (zuvor: 890 - 940 Mio. EUR) und verbessert die bereinigte EBITDA-Prognose auf 180 - 195 Mio. EUR (zuvor: 160 - 190 Mio. EUR) für das Gesamtjahr.

Ausgewählte Finanzzahlen

Q3 2024 Q3 2025 Q3 Jahresvergleich AUTO1 GROUP Anzahl verkaufte Fahrzeuge 176.632 218.617 23,8% Umsatzerlöse (in Mio. EUR) 1.599,4 2.124,8 32,8% Bruttogewinn (in Mio. EUR) 187,1 257,7 37,7% Bruttogewinn pro Fahrzeug[1] (EUR) 1.059 1.176 11,0% Bereinigtes EBITDA (in Mio. EUR) 34,3 51,9 51,2% Retail Anzahl verkaufte Fahrzeuge 19.050 26.985 41,7% Umsatzerlöse (in Mio. EUR) 315,2 468,2 48,6% Bruttogewinn (in Mio. EUR) 43,1 72,5 68,1% Bruttogewinn pro Fahrzeug[2] (EUR) 2.263 2.664 17,7% Merchant Anzahl verkaufte Fahrzeuge 157.582 191.632 21,6% Umsatzerlöse (in Mio. EUR) 1.284,2 1.656,6 29,0% Bruttogewinn (in Mio. EUR) 144,0 185,1 28,6% Bruttogewinn pro Fahrzeug (EUR) 914 966 5,7%

Die Finanzergebnisse der Gruppe für das dritte Quartal 2025 können im Bereich Finanzen (Quartalsergebnisse) auf der Investor Relations Homepage von AUTO1 Group eingesehen werden.

Über AUTO1 Group

Die 2012 gegründete AUTO1 Group ist Europas führende Plattform für den Kauf, Verkauf und die Finanzierung von Gebrauchtwagen. Mithilfe von Technologie und Daten maximiert die AUTO1 Group Mehrwerte für Kund:innen und Partnerhändler in Europa über drei Marken hinweg: wirkaufendeinauto.de, Autohero und AUTO1.com. Mit wirkaufendeinauto.de und den Schwestermarken bietet die Gruppe Kund:innen einen schnellen und einfachen Weg, ihr Auto zu verkaufen. Mit ihrer Retail-Marke Autohero macht die Gruppe das Finden, Kaufen und Finanzieren von Gebrauchtwagen in hervorragender Qualität für Privatpersonen einfach und stressfrei. AUTO1.com ist Europas größte Handelsplattform für Autohändler und unterstützt sie beim Wachstum ihres Geschäfts. Das Unternehmen ist in über 30 Ländern aktiv, beschäftigte Ende 2024 europaweit 6.300 Mitarbeitende, verkaufte 2024 690.000 Fahrzeuge und erzielte 2024 einen Umsatz von 6,3 Mrd. EUR. AUTO1 Group ging im Februar 2021 an die Frankfurter Wertpapierbörse und wird derzeit im MDAX gehandelt. Weiterführende Informationen finden Sie unter www.auto1-group.com.

Investor Relations Kontakte

Philip Reicherstorfer

Group Treasurer

Tel: +49 (0)30 - 2016 38 213

Email: ir@auto1-group.com

Maria Shevtsova

Head of Investor Relations

Tel: +49 (0)170 556 9259

Email: ir@auto1-group.com

Media Relations Kontakt

Christine Preyer

Director Communications & PR

Tel: +49 (0)175 64 59 192

Email: press@auto1-group.com

Diese Veröffentlichung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf den gegenwärtigen Ansichten und Annahmen des Managements der AUTO1 Group beruhen und nach bestem Wissen und Gewissen getroffen wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die Umsätze, die Rentabilität oder der Grad der Erreichung der Ziele der AUTO1 Gruppe wesentlich von dem abweichen, was in dieser Publikation ausdrücklich oder implizit angegeben oder beschrieben wird. Personen, die in den Besitz dieser Publikation gelangen, sollten sich daher nicht auf solche zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Die AUTO1 Gruppe übernimmt keine Garantie oder Verantwortung für zukunftsgerichtete Aussagen und wird diese nicht an zukünftige Ergebnisse oder Entwicklungen anpassen.

[1]&[2] Bruttogewinn pro Einheit ist nicht gleich Bruttogewinn/Anzahl der verkauften Autos, da die Auswirkungen der Bestandsveränderungen durch die Aktivierung von internen Aufbereitungskosten, die nicht Teil des Materialaufwands sind, nicht berücksichtigt werden.