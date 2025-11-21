EQS-News: XRG erhält sämtliche regulatorische Freigaben für die Übernahme der Covestro AG

EQS-News: ADNOC International Germany Holding AG / Schlagwort(e): Übernahmeangebot

XRG erhält sämtliche regulatorische Freigaben für die Übernahme der Covestro AG



21.11.2025 / 15:20 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





XRG erhält sämtliche regulatorische Freigaben für die Übernahme der Covestro AG

XRG erhält regulatorische Freigaben der Europäischen Kommission und des deutschen Bundeswirtschaftsministeriums

Akquisition stärkt XRGs globale Präsenz in der Chemiebranche und bestärkt das Ziel einer der drei führenden internationalen Investoren in der Chemiebranche zu werden

XRG fokussiert sich darauf, das volle Potenzial von Covestro durch disziplinierte, langfristige Wertschöpfung freizusetzen

Beginn eines neuen Kapitels der engen Zusammenarbeit mit dem Management von Covestro

Abu Dhabi, UAE – 21. November 2025: ADNOC International Germany Holding AG (die „Bieterin“), eine hundertprozentige indirekte Tochtergesellschaft der XRG P.J.S.C. („XRG“), gab heute bekannt, dass sie die letzte regulatorische Freigabe für ihr freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot (die „Übernahme“) an alle Aktionäre der Covestro AG („Covestro“) vom deutschen Bundesministerium für Wirtschaft und Energie nach dem deutschen Außenwirtschaftsrecht erhalten hat; diese folgt auf die Freigabe der Europäischen Kommission gemäß der Drittstaatensubventions-kontrollverordnung vom Freitag, den 14. November 2025.

Die Freigaben folgen auf eine gründliche und konstruktive Prüfung und ermöglicht den Vollzug der Transaktion in den kommenden Tagen.

Ausbau der globalen Präsenz von XRG in der Chemiebranche

Die Übernahme unterstützt die Strategie von XRG, ihre globale Präsenz zu erweitern und ein diversifiziertes, zukunftsorientiertes Industrieportfolio aufzubauen, das Energie, Chemie und Hochleistungsmaterialien verbindet. Sie legt den Grundstein für eine langfristige industrielle Partnerschaft, die XRGs Größe, internationale Präsenz und disziplinierten Investitionsansatz mit dem anerkannten technologischen Know-How, dem Talent der Mitarbeitenden sowie der Fertigungsexpertise von Covestro in Europa, Asien und Amerika vereint.

Dr. Rainer Seele, President Global Chemicals bei XRG, sagte: „Mit den finalen Freigaben können wir die nächste Phase einleiten und den Aufbau einer langfristigen Partnerschaft mit Covestro voranbringen. Diese Übernahme stärkt die Position von XRG in der globalen Chemiebranche und bestärkt das Ziel, zu den drei führenden internationalen Investoren der Branche zu zählen. Wir schätzen die hohe Kompetenz und das Engagement der Covestro-Mitarbeitenden und freuen uns darauf, eng mit dem Management-Team zusammenzuarbeiten, um das volle Potenzial von Covestro auszuschöpfen.“

Chemie bildet das Rückgrat des modernen Lebens, sie ermöglicht Innovation und Fortschritt in der Mobilität, der digitalen Infrastruktur, der Baubranche, der erneuerbaren Energie und des Gesundheitswesens. Durch Covestro vergrößert XRG seine globale Präsenz und die Möglichkeit, von globalen Wachstumstrends zu profitieren, wie der Energiewende, der Kreislaufwirtschaft und der steigenden Nachfrage nach nachhaltigen Materialien, die nachhaltig wirtschaftliches Wachstum fördern.

Dr. Markus Steilemann, CEO von Covestro, sagte: „Mit dem Zusammenschluss mit XRG beginnt eine spannende neue Phase für Covestro. Mit XRG als starkem und langfristig orientiertem Partner werden wir Innovation und digitale Transformation vorantreiben, Kreislauflösungen ausbauen und unsere „Sustainable Future“ Strategie auf die nächste Stufe heben. Unsere Partnerschaft hat nicht nur gemeinsame Ziele und Ambitionen für eine erfolgreiche Zukunft und eine neue Ära der Chemie, sondern auch Vorteile und Chancen für Covestro und XRG. Ich bin überzeugt, dass wir gemeinsam neue Möglichkeiten erschließen und neue Standards für die Chemiebranche setzen können.“

Covestro: Ein Vorreiter für Hochleistungsmaterialien

Covestro mit Sitz in Leverkusen ist ein global führender Hersteller von hochwertigen Polymerwerkstoffen und bietet eine Bandbreite an Technologien und Produkten, welche die Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft stärken. Das Unternehmen beschäftigt rund 17.500 Mitarbeitende weltweit, betreibt 46 Werke und 13 Forschungs- und Entwicklungszentren.

Mit einem breiten Portfolio von über 10.000 Produkten fertigt Covestro Hochleistungsmaterialien für Branchen wie Mobilität, Bau und Elektronik. Die Technologien steigern unter anderem die Effizienz von Rechenzentren und fördern die Weiterentwicklung künstlicher Intelligenz u.a. durch fortschrittliche Wärmemanagement- und Formungslösungen.

Mit XRG als Eigentümer wird Covestro seinen Sitz in Leverkusen behalten sowie vom aktuellen Management geführt werden. XRG bekennt sich weiterhin vollumfänglich zur Einhaltung aller bestehenden Vereinbarungen mit den Mitarbeitenden, einschließlich Tarifverträgen und Mitbestimmungsregelungen. Gemeinsam mit dem Management von Covestro wird XRG nun weitere Möglichkeiten identifizieren, um die operative Effizienz, die Widerstandsfähigkeit und den langfristigen Wert zu steigern.

Nächste Schritte

Nachdem alle Angebotsbedingungen aus der am 25. Oktober 2024 veröffentlichten Angebotsunterlage (die „Angebotsunterlage“) erfüllt sind, wird XRG die Übernahme vollziehen.

Die Angebotsunterlage, inklusive Details zur Zahlungsabwicklung, sowie weitere Informationen sind online verfügbar unter: https://www.covestro-offer.com

*ENDE*

Über XRG:

XRG ist eine internationale Investmentgesellschaft mit einem Unternehmenswert von 150 Milliarden US-Dollar, die übergreifend in Erdgas, Chemikalien und skalierbare Energielösungen investiert, welche weltweit die Entwicklung künstlicher Intelligenz und industrieller Anwendungen antreiben. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Abu Dhabi und gehört vollständig ADNOC. Das Portfolio von XRG umfasst operative und nicht operative Beteiligungen an Assets und Unternehmen, die den schnell wachsenden globalen Bedarf für Energie und Chemikalien decken und, die für ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum unerlässlich sind.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.xrg.com

Für Medienanfragen wenden Sie sich bitte an: media@xrg.com

21.11.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: ADNOC International Germany Holding AG Maximiliansplatz 17 80333 München Deutschland EQS News ID: 2234380

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2234380 21.11.2025 CET/CEST