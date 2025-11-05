Zögerliche Märkte: Autobauer und Pharma im Fokus

Die Stimmung an den Aktienmärkten bleibt verhalten. Der DAX setzt seine schwächere Tendenz fort während auch die US-Indizes in den Futures leicht nachgeben. In Asien dominierte ebenfalls Zurückhaltung, der Nikkei zeigte sich im frühen Handel schwächer.

Makroökonomischer Überblick:

In Deutschland sorgten frische Daten zu den Auftragseingängen für einen Lichtblick: Die Bestellungen in der Industrie stiegen im September um 1,1 % gegenüber dem Vormonat und damit etwas stärker als erwartet. Dagegen belasteten deutliche Rückgänge bei Metallprodukten die Gesamtbilanz. Aus dem Ausland kam Rückenwind während die Inlandsnachfrage schwächelte.

Am Nachmittag richtet sich der Blick auf die USA: Der ISM-Index für den Dienstleistungssektor wird veröffentlicht. Nach dem Rückgang im September auf 50,0 Punkte erwarten Ökonomen einen leichten Anstieg auf rund 51.



Im Fokus:

Toyota: Die Aktie des japanischen Autobauers steht unter Druck. Zwar hob das Unternehmen seine Gewinnprognose für das Gesamtjahr leicht an doch die Erwartungen der Analysten wurden verfehlt. Im zweiten Quartal brach der operative Gewinn um fast 28 % ein. Hauptgrund sind die US-Zölle die allein 450 Mrd. Yen kosteten. Hinzu kommt eine schwächere Nachfrage nach Elektrofahrzeugen während Hybridmodelle zulegen. Die Belastungen durch Handelskonflikte und höhere Kosten lassen die Anleger vorsichtig agieren.

Novo Nordisk: Der dänische Pharmakonzern zeigt sich vorbörslich leicht fester obwohl die Quartalszahlen gemischte Signale senden. Zwar stiegen die Umsätze im dritten Quartal um 15 % und übertrafen damit die Erwartungen doch die Gewinnprognose für das Gesamtjahr wurde gekappt. Gründe sind Preisdruck und eine schwächere Dynamik bei den Kassenschlagern Wegovy und Ozempic. Zusätzlich belasten hohe Restrukturierungskosten und ein intensiver Wettbewerb im Markt für Adipositas-Therapien.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit Schneider Electric SE Bull HC1RNC 11,03 130,37841 EUR 2,41 Open End DAX®/X-DAX® Bull UG5912 22,91 21507,781592 Punkte 10,24 Open End DAX®/X-DAX® Bull UG6350 9,01 22904,739125 Punkte 14,21 Open End DAX® Bull UG5B0Q 15,68 22235,473968 Punkte 14,95 Open End DAX® Bear UG242W 10,35 24815,421655 Punkte 45,29 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 05.11.2025; 10:30 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag Gold Call UN0U7E 1,36 4500,00 USD 24,44 19.12.2025 adidas AG Call UG9HPV 0,24 195,00 EUR 10,29 18.03.2026 MTU Aero Engines AG Call UG48SE 0,53 450,00 EUR 11,13 18.03.2026 Advanced Micro Devices Inc. Call UG8M73 3,27 340,00 USD 2,94 13.01.2027 TSMC Ltd. (ADRs) Call UN0ED0 0,58 350,00 USD 9,98 14.01.2026

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 05.11.2025; 10:30 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit Novo-Nordisk AS Long UG8MLS 8,96 38,60975 USD 5 Open End NVIDIA Corp. Long UG87T0 6,24 178,866171 USD 10 Open End Apple Inc. Long UG5169 5,71 252,096066 USD 15 Open End DAX® Short HD6QH1 0,91 27940,12737 Punkte -6 Open End Puma SE Long UN16R0 3,74 15,974 EUR 15 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 05.11.2025; 10:30 Uhr;

Weitere Hebelprodukte finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct im stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches UniCredit Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!