ANALYSE-FLASH: DZ Bank senkt Kion auf 'Halten' - Erwartungen an 2026 zu hoch
dpa-AFX · Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat die Aktien von Kion von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft. Die Erwartungen an den Spezialisten für Warenlagerlogistik für 2026 seien etwas zu hoch, schrieb Alexander Hauenstein am Donnerstag. Die Aktien hätten mittlerweile den fairen Wert erreicht, den er unverändert mit 63 Euro errechnete. Mit dem Geschäftsmomentum sei das Unternehmen allerdings auf Kurs./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 08:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 08:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
