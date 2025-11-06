Devisen: Euro hält sich über 1,15 US-Dollar
dpa-AFX · Uhr
NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro ist am Donnerstag im US-Handel über der Marke von 1,15 US-Dollar geblieben. Die Gemeinschaftswährung kostete zuletzt 1,1543 Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,1533 (Mittwoch: 1,1492) US-Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8670 (0,8701) Euro gekostet./edh/he
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
Das könnte dich auch interessieren
Devisen: Euro steigt über 1,15 US-Dollar - Übergeordnet aber weiter Risikenheute, 09:46 Uhr · dpa-AFX
Premium-Beiträge
Contrarian-IdeenZwei verschmähte Branchen haben 2026 Comeback-Potenzialheute, 15:28 Uhr · The Market