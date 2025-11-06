W​e​r​b​u​n​g ausblenden

EQS-AFR: MLP SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

EQS Group · Uhr
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: MLP SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
MLP SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

06.11.2025 / 15:17 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die MLP SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 13.11.2025

Ort:

https://mlp-se.de/investoren/finanzpublikationen/berichte/berichte-2025/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 13.11.2025

Ort:

https://mlp-se.com/investors/financial-publications/reports/reports-2025/

06.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:MLP SE
Alte Heerstraße 40
69168 Wiesloch
Deutschland
Internet:www.mlp-se.de
Ende der MitteilungEQS News-Service

2225342 06.11.2025 CET/CEST

