EQS-AFR: MLP SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

MLP SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen
06.11.2025 / 15:17 CET/CEST
Hiermit gibt die MLP SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 13.11.2025
Ort:
https://mlp-se.de/investoren/finanzpublikationen/berichte/berichte-2025/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 13.11.2025
Ort:
https://mlp-se.com/investors/financial-publications/reports/reports-2025/
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|MLP SE
|Alte Heerstraße 40
|69168 Wiesloch
|Deutschland
|Internet:
|www.mlp-se.de
